香港惡火「升至五級」 7棟大樓陷火海頻傳爆炸聲 增至13死15傷！

香港大埔宏福苑惡火延燒7棟樓，已升為「五級大火」。（路透）

位於香港新界大埔區的住宅大樓「宏福苑」，今天（26日）下午發生大火，引發外界關注。最新消息指出，現場火勢已升級為香港火警最高級別的「五級火警」，已知至少13死15傷！

綜合港媒報導，香港大埔宏福苑惡火持續延燒，據悉起火點為大樓外部搭建的竹棚，加上強風助燃，猛烈火勢迅速沿鷹架竄升，形成巨大的火柱，整棟大樓瞬間被火舌吞噬，晚間甚至蔓延至旁邊包括「宏泰閣」、「宏新閣」等7棟住宅大樓，逾1900戶人家遭受波及。

曝光的照片可以看到，數棟大樓陷入火海，現場火光熊熊，大量濃煙竄天，有目擊者還驚呼不斷傳出爆炸聲。這場惡火已升級為「五級火警」，即火勢完全失去控制而且迅速蔓延，以及有大量濃煙、高熱，傷亡人數持續增加。目前已知至少13人罹難（9人當場身亡，4人送醫不治），15人受傷，有1名消防員殉職。

這是香港17年來首宗五級大火（上次是2008年8月10日在香港旺角彌敦道發生的嘉禾大廈大火），也是1997年主權移交以來第二宗。香港特首李家超表示，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處匯報。

香港大埔宏福苑惡火延燒7棟樓。（法新社）

