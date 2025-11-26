說好抵制日本？ 中國連鎖「壽司郎」擠爆 黃牛狂賣號碼牌賺翻

今年11月初開始，中國政府帶頭大動作抵制日本，然而中國境內的日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」分店，卻出現天天爆滿的排隊盛況。（圖擷取自中國微博）

日本首相高市早苗重申「台灣有事」議題，讓中國政府警告國民避免赴日旅遊、禁止日本水產進口等報復措施，更怒轟任何展現友日言行的外國政要，全是下賤的「媚日份子」。然而，中國政府帶頭大動作抵制日本，其國內所有日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」（Sushiro）分店，卻傳出天天爆滿，甚至讓黃牛賺翻的空前盛況。

綜合中媒報導，壽司郎在2021年首度進軍中國後，以高人氣與平價日料創下驚人營業額，儘管營運期間受到「核處理水」等事件影響，壽司郎仍在中國不斷擴張分店，截至今年8月31日為止，壽司郎已在中國開設63家門市，開設地點包含北京、上海等。另外，壽司郎遵循中國政府指令，主要採用來自中國的各種海鮮食材。

中媒指出，中國多家壽司郎分店單日就能擠入上千人用餐，常發生大排長龍的情況，預計等候甚至高達10小時以上。為此，壽司郎為中國客群設計一套相當複雜的排隊流程，除現場抽號碼牌排隊，還可以在線上提前30天預約取號等，然而不少黃牛看準流程漏洞，透過設備搶號、囤號後，拿到中國社群或電商平台轉賣號碼牌牟取暴利。

住在北京的網友爆料，他曾遇到黃牛開價每張號碼牌，要支付40至80元人民幣（約新台幣177至354元）。近期中國社群平台還瘋傳一篇關於「北京壽司郎黃牛震撼首發交換模式」的討論串，有中國網友抱怨，自己花了38.88元人民幣（約新台幣172元）跟黃牛買號碼牌，卻在付款後被對方要求「以號換號」，否則就必須額外加價給黃牛。

針對這波「黃牛代排換號」亂象，北京壽司郎店業主強調，如果被工作人員發現民眾試圖「以號換號」，不僅會當場制止，也會立即取消號次並報警處理。此外，近期中日關係緊張，許多中國人響應政府政策、揚言從全方面抵制日本，因此看到竟有大量同胞特地跑去排隊吃日料之一的壽司郎，狠狠打臉政府命令，讓抵制群眾瞬間氣炸發文怒罵。

中國網友紛紛痛罵背棄祖國的「漢奸」，「壽司郎這種餐廳誰吃誰是賣國賊」、「說明被滲透的人太多了，日本人太壞」、「這個小日本太壞了，大家能不能抵制壽司郎啊」、「中國人抵制日本先抵制壽司郎行不行，都不許去吃了」、「希望大家都別去排那個壽司郎了，別給日本人送錢好嗎！」、「你們什麼意思，不是要抵制日本嗎，怎麼還這麼多人排隊」、「咱炎黃子孫一定要愛自己的祖國，日料這些有什麼好吃的？」。

上千中國民眾疑似奉行「抵制日本是工作，吃日本飯是生活」，擠爆中國多家壽司郎分店，開心爽吃日料。（圖擷取自中國微博，本報合成）

不少中國黃牛看準壽司郎人氣，透過設備搶號、囤號，並轉賣號碼牌或「以號換號」來牟取暴利，囂張行為引起業者關注。（圖擷取自中國微博，本報合成）

對於中國壽司郎每天出現大排長龍的盛況，不少響應政府抵制日本政策的中國網友，紛紛痛罵這些同胞是背棄祖國的「媚日漢奸」。（圖擷取自中國微博）

