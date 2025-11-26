為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    東京首都圈多地「瞬間大停電」 變電所傳爆炸聲原因曝

    2025/11/26 20:12 即時新聞／綜合報導
    日本當地時間今（26）日晚間6點40分左右（台灣時間下午5點40分），東京首都圈傳出發生大規模「瞬間停電」。（圖擷取自@Taremimi7710 社群平台「X」）

    日本當地時間今晚（26日）6點40分左右（台灣時間下午5點40分），東京首都圈傳出大規模「瞬間停電」，影響範圍包含東京都、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、神奈川縣、等地區，JR多條路線也暫停營運。警消收到相關通報後，正在調查臨時停電原因，目前已有部分地區恢復電力。

    綜合日媒報導，東京電力公司（東京電力パワーグリッド、TEPCO）證實，今晚東京首都圈多地發生大範圍短暫電壓驟降的情況，其中，千葉縣野田市和松戶市約有1400戶受影響。另外，瞬間停電也造成JR常磐線、東武線、筑波快線、東武晴空塔線等路線暫停營運，部分列車延誤，影響乘客人數超過千名。

    報導指出，停電發生不久，陸續有民眾在社群平台發文指出，聽到位於千葉野田市的「野田變電所」附近傳出爆炸聲，甚至能在空氣中聞到起火的燒焦味，當地警消收到相關通報後，立即派人前往調查。

    事後東京電力公司說，是變電所施工作業發生失誤導致，並未造成任何人員傷亡，不過警方與相關部門仍在釐清，電壓驟降與這起事故之間的關聯。

