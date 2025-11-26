AI假熊！ 日本宮城縣女川町公告目擊熊出沒 後澄清為AI製圖

日本宮城縣女川町發布一張熊出沒的照片，隨即澄清是AI造假，事實上並沒有熊出沒。（圖擷取自@@k_maru_dau_baby社群平台「X」）

日本各地熊害頻傳，現在還要慎防AI造假。今（26日）下午，宮城縣女川町在其官方X發文「熊出沒警告」，隨後刪除並澄清是AI人工智慧生成的圖片，實際上並沒有熊在該地區出沒。

《產經新聞》報導，女川町在今日下午的一則貼文中，提醒民眾昨（25日） 晚上7點多左右，有人在住宅區看見一頭熊，貼文還附上一張熊在路中央的照片，並請人們「避免在戶外放置任何吸引熊的物品」。

不過在貼文發布後不久，提供者說「這是一張使用人工智慧所製作的假照片」，並向女川町公所澄清，截至日本時間下午5點半，該照片在X上觀看次數已破380萬次，甚至有一些當地媒體報導稱「15年來女川町首次發現熊」。

女川町在更正貼文中提到，對於發布錯誤消息深感抱歉，之後會審慎確認收到的訊息，再向民眾公布，雖然這次並沒有真的熊出現，但仍需要小心防範熊出沒。

