    首頁 > 國際

    孟加拉首都貧民窟大火 數千人無家可歸

    2025/11/26 19:31 中央社
    孟加拉首都達卡最大的貧民窟之一發生大火，數排鐵皮屋化為焦黑瓦礫，數以千計的人無家可歸。（路透）

    孟加拉首都達卡最大的貧民窟之一發生大火，數排鐵皮屋化為焦黑瓦礫，數以千計的人無家可歸。（路透）

    孟加拉官員表示，首都達卡最大的貧民窟之一昨天傍晚發生大火，火勢歷經5個多小時才被控制住，數排鐵皮屋化為焦黑瓦礫，數以千計的人無家可歸。目前火災原因仍在調查中。

    路透社報導，這起火災發生在昨天日落後不久，地點是達卡市中心的科拉爾（Korail）貧民窟，這裡是孟加拉最大、人口最密集的貧民窟之一。

    科拉爾貧民窟約有8萬人居住，夾在繁華的高爾杉區（Gulshan）和巴納尼區（Banani）之間，兩側林立著高檔公寓大樓。事發當時，橘紅色火光沖天，濃煙籠罩整個地區，民眾抱著能帶走的家當倉皇逃生。

    消防單位官員札辛姆（Talha Bin Zasim）表示，至少出動19輛消防車前往現場搶救。他說：「交通壅塞延誤我們的到達時間，進入後又因巷弄狹窄，只能將消防車停在遠處。」

    消防隊員拖著長長的水管穿梭在狹窄的小巷中，努力調集水源，奮戰5個多小時才終於將火勢控制下來。

    目前尚未傳出人員傷亡消息，但居民表示幾乎全部都毀了。當地住戶貝岡（Amena Begum）一邊哭泣，一邊望著燒焦的家園說：「我所有的東西都沒了，我現在該怎麼活下去？」

