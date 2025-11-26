只差半年畢業 美國女大生遭3隻比特犬圍攻致死 母親聞噩耗崩潰

美國德州一名大學生在為一戶家庭看管三隻比特犬時，遭狗襲擊身亡，示意圖。（美聯社）

美國德州一名大學生在為一戶家庭看管三隻比特犬時，遭狗襲擊身亡。她的母親透露，女兒距離完成學前教育學士學位僅剩半年，她熱愛孩子並立志從事教育工作，這起意外不僅奪走了她的生命，也讓家庭陷入深深的悲痛。

綜合外媒報導，德州泰勒市23歲大學生萊利（Madison Riley）在為一個家庭照顧三隻比特犬時，不幸遭狗攻擊身亡。當時，她正將狗帶回屋內，不料狗卻突然襲擊她。鄰居聽到呼救後立即撥打911，警方到場時，狗仍在攻擊，隨後轉向鄰居，情急之下，鄰居開槍擊斃其中一隻狗。

萊利的母親哈貝爾（Jennifer Hubbell）接到女兒死亡的消息時跪倒在地。哈貝爾回憶，女兒曾注意到狗的行為出現變化，但她認為這些狗平時非常親近自己，所以才放心代看。她強調，即便心中充滿悲痛與憤怒，也希望能以建設性方式面對，「我只希望大家記住她是個充滿愛心、關懷與善良的人」。

萊利受弟弟的亞斯伯格症啟發，立志投身教育工作，原預計再過半年即可取得德州大學泰勒分校的學前教育學士學位。哈貝爾表示，女兒在照顧孩子時總能讓每個孩子感到安全、特別和被愛。在代看狗期間，她也細心照顧家庭的孩子數週。目前，關於兩隻倖存比特犬的後續處置，將在即將舉行的聽證會上做出決定。

