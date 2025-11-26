札幌今年熊目擊次數創新高！ 市區公園一早重啟晚上又見熊

因熊出沒而關閉2週的日本北海道札幌市的圓山公園25日早上才重新開放，未料當晚就有人在公園附近目擊到熊出沒。圖為15日拍攝、日本岐阜縣白川鄉的商店販售的熊鈴。（路透）

日本北海道札幌市圓山公園因熊出沒而關閉2週，直到25日早上才重新開放，未料當天深夜就有民眾在該公園附近目擊到有熊出沒；在此同時，官方數據顯示，截至25日，札幌市的熊目擊次數已達創歷史新高的358件，至於熊出沒地點則從過去常見的南區，擴大到包括中央區與西區在內的其他區。

札幌市圓山公園此前曾與之相鄰圓山動物園與附近一帶有因熊出沒，從本月11日起對外關閉；美國國務院稍後在針對日本熊出沒所發布的「野生動物警示」中，還提及美國駐札幌總領事館雖非位於圓山公園內，但緊鄰該公園，故提醒前來洽公民眾應特別留意周遭環境。

當地時間25日早上10時（台灣時間同日早上9時），已關閉2週的圓山公園在確認已無熊跡後全區對外開放，未料當晚10時20分（台灣時間同日晚間9時20分）左右，1名60多歲的男性駕駛人開車由西往札幌市中心方向行駛時，在圓山公園的坂下棒球場附近目擊到1頭熊穿越馬路，隨即報警。

根據目擊者，這頭約80公分高、看起來是幼崽的熊，出現在車前約10公尺處，從棒球場旁邊往北穿越馬路。該熊沒有碰撞到車子，目擊者也沒有受傷。

札幌市府員工26日一早已前往上述目擊熊出沒處附近，探查是否有熊留下的足跡或爪痕；警方接獲報案後也曾前往附近巡邏搜查，但並未發現熊的蹤影，迄今亦無有人遭熊攻擊的報告。

同樣在25日，札幌市府公布該市今年熊目擊事件達358件，創歷史新高；相較於歷年同期，今年11月的熊出沒次數也大幅增加；至於熊出沒地點則從以往的南區，逐漸蔓延到上述圓山公園所在的中央區，以及10月份曾發生熊攻擊人事件的平和丘陵公園所在的西區等區域。

