健康亮紅燈？紐時：川普活動日程縮減、體重下降

美國總統川普10月前往華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心，接受白宮聲稱的年度例行檢查後，登上直升機準備返回白宮。（法新社）

美國紐約時報26日針對美國總統川普健康問題刊出深度報導，報導標題為「日程減少、體重減輕：川普的衰老與健康疑雲」，指川普雖已79歲高齡，仍頻繁透過社群媒體與公開演講維持強勢形象，但其實際日程安排與身體狀態正顯現明顯變化。根據對總統官方行程的數據分析，與2017年首任總統任期同期相比，川普第二任期的公開活動總數減少39%、從1688場降至1029場，且日程起始時間大幅推遲，平均從上午10點31分延後至中午12點08分。

儘管川普今年已進行8次國際出訪，遠超首任期間同期的4次，顯示其外交行程依然緊湊，但國內行動卻明顯減少。多數公開露面集中在中午至下午5點之間，且他經常在上午11點後才抵達橢圓形辦公室。知情人士透露，這延續了他第一任期以來的習慣：先在白宮住所處理「行政時間」，再下樓辦公。

請繼續往下閱讀...

然而，體力衰退的跡象難以掩飾。11月初一場橢圓形辦公室會議中，當企業高層代表討論減肥藥時，川普一度眼皮低垂、近乎閉眼，疑似短暫打盹，直到現場有人突然暈倒才起身。類似畫面與他過去精力充沛的形象形成鮮明對比。

健康方面，川普體重從2020年的244磅（約111公斤）降至目前的224磅（約102公斤），雖仍屬超重，但減重幅度引人關注。他於10月初前往華特里德國家軍事醫學中心接受健康檢查，當中包括核磁共振，而官方醫療摘要卻未提及此項檢查，僅向記者宣稱「已公布完整結果」，資訊矛盾加深疑雲。此外，他右手背的瘀青需靠遮瑕膏掩蓋，腳踝腫脹等異常狀況，亦在網路上引發對其健康狀況的廣泛猜測。

面對質疑，白宮新聞秘書李威特強調川普「透明公開」，並反指拜登政府曾隱瞞總統認知衰退問題。然而事實上，川普多年來拒絕讓醫生接受記者提問，即便在2020年感染新冠重症或2024年賓州遇刺後，也未曾舉行正式醫療簡報會。

紐時說，隨著民意支持下滑與經濟不滿情緒升溫，盟友敦促川普聚焦國內議題。雖然助手預期他將增加期中選舉前的國內行程，但他似乎更傾向參與如瑞士達沃斯等國際峰會。

生活習慣上，川普仍堅持少運動、偏好麥當勞與紅肉，並長期相信「劇烈運動會耗盡生命能量」。不過，近期他在演講中多次談論「天堂」與死後歸宿，自第二任期以來已不下6次提及，頻率之高前所未見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法