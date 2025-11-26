香港大埔宏福苑「四級大火」 大樓陷火海至少4死 1消防員殉職

香港大埔「宏福苑」住宅大樓外牆竹棚26日發生嚴重火警，猛烈火勢延燒整棟大樓。圖為消防人員現場灌救畫面。（路透）

香港新界大埔區26日下午驚傳嚴重高樓火警。位於當地的住宅大樓「宏福苑」（Wang Fuk Court）外牆整修用的竹棚突然起火，火勢藉由易燃的竹架迅速向上延燒，並波及3座大樓都陷入濃煙與火海之中。香港消防處已緊急將火勢升級為嚴重的「四級火警」，目前已知至少造成8人受傷送醫，多人被困，經搶救後，其中4人不治、2人危殆，死者中包括一名消防員殉職。

據《美聯社》與港媒報導，這起火警發生在週三下午。起火點位於大樓外部搭建的竹棚，猛烈的火焰隨即沿著鷹架竄升，形成巨大的火柱，濃煙直衝天際。現場直播畫面顯示，消防人員正搭乘雲梯車，試圖從高處向猛烈燃燒的火場射水灌救。

由於火勢延燒迅速，大樓內有多名住戶來不及逃生而受困。警方表示，已接獲多起關於民眾受困於受影響建築物內的報案。

根據警方初步報告，目前確認至少有8人在火警中受傷，其中3人被救出時已無意識，陷入昏迷狀態。當地媒體指出，部分傷者遭受嚴重燒傷，經送醫搶救後，有4人不治、2人危殆，包括一名救火消防員全身熏黑昏迷送院，可惜仍不治殉職。

香港消防處表示，火警於下午通報後，因火勢猛烈及受困人數眾多，已將警戒級別提升至「四級火警」（No. 4 alarm fire）。在香港的火警分級制度中，一至五級分別代表嚴重程度，四級已屬相當災難性的等級，通常需要調動大量消防人力與裝備進行跨區增援。大埔位於香港新界北部，鄰近中國深圳邊境，是人口稠密的住宅區。

猛烈火勢延燒整棟大樓。（路透）

