「台灣有事」與在野交鋒 高市重申：存亡危機事態依具體情況判定

日本首相高市早苗今天在國會舉行的黨魁討論會中再次被問及「台灣有事」的問題，她重申，「存亡危機事態」是否成立，必須依實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有資訊後判斷。她並強調，她的答辯符合政府的統一見解，而且已於昨日的內閣會議中確認，不多也不少，完全一致。

高市今天的答覆，既未撤回原有的答辯，也未進行修正，而是重申過去歷任首相口徑一致的「標準答案」，雖屬「戰略模糊」，不過也有人認為，過去日本從未提出認定的可能性，即使想要戰略模糊也沒有空間模糊，高市提出具體的認定可能之後，日本的「戰略模糊」終於可以成立。

今天的朝野黨魁討論會是高市上任首相後首次舉行，參加討論會的政黨必須具有10席以上國會議員席次，再依擁有的席次分配質詢時間，這次達標的在野黨有立憲民主黨、國民民主黨、公明黨和參政黨。退出聯合政府的公明黨13年來再次以在野黨身分質詢，而日本維新會則因進入聯合政府所以由自民黨黨魁高市代表執政黨備詢。

高市與立憲民主黨黨魁野田在會中針對「台灣有事」問題交鋒，野田質疑高市在國會上的發言導致日中關係惡化，並追究其責任。他指出，日本的同盟國美國至今都對台灣問題採取「戰略模糊」，日本本來也應該採取模糊策略，但現在只有日本單方面把立場具體講清楚，他認為這反而損害國家利益，質問高市發言的用意。

高市表示，原本她也不願意談到具體案例，但在預算委員會上，只是一遍又一遍重複政府既有立場，有可能遭到「不誠實」批評，甚至中斷審議。國會議員是全國民的代表，既然被具體提問，就只能在可回答的範圍內盡力誠實答覆。

高市本月7日在眾院預算委員會中，被立憲民主黨的岡田克也以鎖定「台灣有事」時巴士海峽遭到海上封鎖的具體個案，一再追問「存亡危機事態」的認定，高市的答辯被認為是歷來首相最明確的作答，而中國也藉題發揮對日本採取經濟報復等措施，日中關係惡化。

野田和高市是「松下政經塾」的學長學妹，兩人認識近40年，兩人今天的詢答看似言辭交鋒，但野田似乎有意藉此讓高市再次作答，將高市答辯的調性拉回既有的「安全」路線。

野田詢問高市，日前對岡田克也所答覆的「如果中國以戰艦武力封鎖台灣，可能構成存亡危機事態」是否仍維持相同立場？高市回答，首先關於她的答辯，「存亡危機事態」是否成立，必須依實際發生事態的具體情況，由政府綜合所有資訊後判斷。高市強調，她的答辯符合政府的統一見解，而且已於昨日的內閣會議中確認，不多也不少，完全一致。

她還提到關於台灣，日本與其保持的是「非政府間的實務關係」。而根據「舊金山和約」，日本已放棄對台灣的全部權限，因此並沒有立場去認定台灣的法律地位。

