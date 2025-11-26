中印邊境出生被刁難 印度女上海轉機「護照無效」遭拘留18小時

通多克（Prema Wangjom Thongdok）表示，自己持有有效的印度護照與日本簽證，無法理解為何遭中方攔下。（擷取自印度NDTV畫面）

印度政府26日表示，已向中國提出強烈抗議（strong protest），指控中國當局在上海機場對一名印度公民進行「任意拘留」。據印度媒體報導，1名持有印度護照的女子因出生地問題被中方認定護照無效，導致她在轉機期間遭到留置。

路透報導，這起事件涉及1名居住在英國的印度公民通多克（Prema Wangjom Thongdok），她21日在上海轉機準備前往日本時，遭中國當局攔下。印度媒體指出，中方人員告知通多克，由於她出生於印度東部的「阿魯納查邦」（Arunachal Pradesh），因此其持有的印度護照無效。

北京當局宣稱阿魯納查邦為中國領土、並稱之為「藏南地區」，新德里方面則多次駁斥此主張。通多克表示，她因此被禁止登上前往日本的後續航班，並在機場被扣留了18個小時。

印方指違反公約 中方稱依法規執行

針對此事件，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）26日發布聲明表示，印度已向中國提出「非常強烈」的交涉。賈斯瓦指出：「中國當局至今仍無法解釋其行為，這違反了多項管理國際航空旅行的公約。」中國外交部發言人則回應，相關檢查是依據法律與規定進行。

這起事件發生在2個亞洲大國試圖改善關係之際。在經歷了4年的敵對狀態後，面對美國總統川普不可預測的外交政策背景，中印近期展開了一系列高層互訪。印度總理莫迪（Narendra Modi）今年8月才剛進行暌違7年的訪中行程，並與中國國家主席習近平會晤，雙方當時承諾兩國應是夥伴而非競爭對手。

中印兩國共享長達3800公里的邊界，該邊界劃分不清且自1950年代以來爭議不斷。2020年雙方在喜馬拉雅邊境爆發衝突，造成20名印度士兵與4名中國士兵在肉搏戰中喪生，導致兩國關係破裂。

