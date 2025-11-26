勸退遊日、不買水產 「以經逼政」中共慣用老招

不滿日相高市發言的中國14日使出「以經逼政」老招，勸阻民眾赴日旅遊，但17日在東京街頭仍可見到大批中國團客。（法新社）

從2012年限制菲律賓香蕉進口、2016年不滿南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）而祭出「限韓令」，到2020年對澳洲葡萄酒徵收懲罰性高關稅，中國日前因不滿日本新任首相高市早苗的「台灣有事」說而限制中客赴日旅遊，已是北京當局對外慣用的老伎倆，除了在外交上抨擊抗議，也不忘透過其經濟影響力進一步施壓。

美聯社指出，現在唯一的問題是，中國會把這套「以經逼政」的老招數做到何種地步，以及會做多久。北京清華大學國際關係學系教授劉江永說，中國對日本的反制措施全都保密，但會一個一個丟出來，而且任何反制措施都有可能，因為高市的發言涉及中國國家核心利益。

請繼續往下閱讀...

中國勸阻甚至警告民眾勿赴日旅遊的效應已經顯現，日本各地一些專接中客的業者或飯店已湧現取消潮；儘管日本試圖阻止事態惡化，但迄今並無讓步退縮之兆─這與其他遭中國「以經逼政」的國家因應方式類似：堅守立場、咬牙苦撐，任由爭端惡化逾1年，甚至更久。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）資深研究員、著有《親密對手》（Intimate Rivals）論及中日關係的史密斯（Sheila A. Smith）說，中日雙方面臨的外交挑戰在於，兩者都有必須面對的國內受眾，所以雙方在此事上都不想被自家人認為是退縮孬種。

中國過去也曾對許多國家祭出「以經逼政」，最後常是以對方國家政情有變收場，出現1名不受制於原有立場的新領導人。例如，隨著澳洲工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）在2022年大選中擊敗尋求連任的總理莫里森，肇因於新冠肺炎溯源的中澳貿易戰出現轉機、甚至已逐漸復原；至於因華為孟晚舟事件而陷入僵局的中國與加拿大關係，也隨著今年3月卡尼（Mark Carney）當選加國總理而回溫。

但日本實難採用此等解套方式，畢竟高市10月下旬才剛上台，據信短期內應該不會換人。此外，這並非日本首度遭中國「以經逼政」報復，雙方過去屢因釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島，中稱釣魚島）主權爭議爆發衝突，不少中國民眾在民族主義的驅使下抵制日貨，甚至攻擊在中國的日本企業，當時也曾有赴日旅遊團取消出團。

