《紐時》：高市早苗抗中挺台 台灣政府和民眾投桃報李

日本首相高市早苗抗中挺台，台灣政府和民眾投桃報李。義美食品推出印有高市早苗頭像的巧克力。（取自立委黃捷Threads）

日本首相高市早苗7日在國會答覆議員質詢時，提出「台灣有事構成日本的存亡危機事態」，引發中國政府跳腳，對日本發動一系列經濟、軍事和外交壓迫，但高市早苗的抗中挺台舉動，激起台灣政府和民眾投桃報李。《紐約時報》報導，除了總統賴清德發布壽司午餐的影片，引發民眾和政界人士跟進在社群網站發布品嘗日本海鮮的訊息，台灣企業也推出印有高市早苗頭像的巧克力，更有民眾自費邀請鄉親赴日旅遊。

高市早苗7日在國會答覆議員質詢時，提出「台灣有事構成日本的存亡危機事態」，此後，北京當局派出軍艦在靠近日本的爭議水域巡邏，發布赴日旅遊警告，並釋放將限制日本海產品進口的信號。

中國對日本的脅迫，對台灣而言再熟悉不過。隨著中國試圖切斷台灣的國際支持，台灣面臨日益加劇的經濟與軍事威脅。而面對中國堅持將台灣視為其領土的立場，日本民眾對台灣的支持也在重新高漲。

當中國在2021年禁止進口台灣鳳梨時，日本在那1年訂購了創紀錄的1.9萬噸鳳梨，時任日本首相安倍晉三─高市早苗的政治導師─還與台灣鳳梨合影。

現在台灣熱切地投桃報李。台北政府21日不僅取消了2011年福島核事故以來對日本食品進口的所有限制，包括海產品。就在宣布解禁的前1天，總統賴清德發布了一段自己品嘗壽司的場景，其中包含日本北海道產的扇貝和九州南部鹿兒島產的鰤魚。

新竹縣前議員孫金清說，自掏腰包向1000名當地居民每人發放1.8萬日圓（新台幣3600元），供他們去日本旅行使用。（日本保守黨黨魁百田尚樹此前曾說，如果每個日本公民消費1.8萬日元左右，就能彌補中國將限制日本海產品進口造成的傷害。）

孫金清說，自從他23日宣布這個提議以來，他已經接到70到80通電話，「高市早苗情義相挺台灣，我們台灣人也要相挺回去」。

其他台灣政界人士也在社群媒體發布照片，展示自己品嘗壽司或在台灣設有分店的日本超市Lopia採購食品。台灣外交部22日在X上呼籲民眾吃壽司喝日本啤酒，配文附上台灣旗幟表情符號，後面是愛心符號和日本國旗表情符號。

24日在台灣南部城市高雄的1家Lopia商店裡，印有賴清德吃壽司圖片的彩色傳單為「台日友好」壽司套餐優惠活動做宣傳。51歲的IT從業人員戴旭恭（Tai Hsu-kung）正在挑選壽司和鰻魚蓋飯，在了解到中國可能禁止進口日本海鮮後，他決定購買更多的日本產品。他說：「身為台灣人本來就要支持日本。人家都欺負你了，還不支持你的朋友？」

台灣最大的食品公司之一義美食品，也在考慮大量生產1種限量版巧克力棒，其包裝上印有高市早苗的照片。義美公司發言人說，公司首席執行長是在高市早苗當選後委託製作這款紀念品的，它不向公眾出售。但在過去的幾天裡，該公司收到了「大約100個」想要購買這種糖果的顧客詢問。

台灣地區距離日本本土不足110公里，面對中國在該地區不斷擴張的軍事存在，日台關係日益緊密。台灣分析人士指出，這正是習近平主席24日致電美國總統川普時強調「台灣回歸中國」重要性的關鍵因素。

政治大學外交系教授黃奎博說：「中國顯然想藉著華盛頓給東京施加壓力，中國想要展現說，我們跟川普現在溝通很好，隨時都可以通話。」

但在台灣，日本領導人對中國的強硬回應似乎激發了公眾的支持，居民呼籲更多的人從日本購買「民主海鮮」和「自由扇貝」。新北市69歲的林月鑫24日在Threads上傳了自己吃日本干貝的照片。她受訪說，眾多日本網友留言致謝令她深受感動，「真朋友之間本來就是要情義相挺。所以干貝就通通運過來吧。他們不買的，我們就買；他們不去的，我們就去。」

