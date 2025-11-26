為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「台灣有事」言論與在野交鋒！ 高市早苗：被問具體案例誠實回答

    2025/11/26 17:02 即時新聞／綜合報導
    在野黨今針對近日「台灣有事」言論引發的日中關係緊張質疑高市，高市早苗則反駁，當時議員提問過於具體，「所以我認為自己在那個範圍內誠實地作答」。（歐新社）

    在野黨今針對近日「台灣有事」言論引發的日中關係緊張質疑高市，高市早苗則反駁，當時議員提問過於具體，「所以我認為自己在那個範圍內誠實地作答」。（歐新社）

    日本首相高市早苗今（26日）在國會進行她上任以來第一次與在野黨領袖討論會，在野黨針對近日「台灣有事」言論引發的日中關係緊張質疑高市，高市早苗則反駁，當時議員提問過於具體，「所以我認為自己在那個範圍內誠實地作答」。

    綜合日本媒體報導，日本首相高市早苗今與日本各政黨黨魁舉行上任以來首度黨首討論會，在野黨聚焦在近日「台灣有事」言論爭議，立憲民主黨黨魁野田佳彦質疑，高市「台灣有事」言論沒有事先與政府成員進行協調，認為「在台灣問題上，本應與他國採取同一的模糊戰略，而只有日本單方面表明姿態，將會損害國家利益。」

    對此，高市早苗反駁，當時提問者（岡田克也）把問題限定在台灣有事，並提到了海上航道的封鎖，「我本來也不想提到具體事項，但如果只是不斷重複政府至今為止的制式回答，在某些情況下有可能導致預算委員會中斷」。

    在高市早苗回應時，底下在野黨席位傳來了反對的噓聲，高市首相沒有理會，繼續說道：「國會議員是全體國民的代表。既然對方舉出具體事例來提問，我便在那個範圍內誠實地回答了。」

    高市早苗強調：「日本政府的統一見解，儘管已於昨日經內閣會議決定，但就是我剛才答覆的那樣，不多也不少。」並未撤回其「台灣有事」答詢內容。

    野田佳彥在黨魁會議結束後，則是認為自己已經取得勝利，他告訴：「她不再提到具體案例，我認為這（台灣有事發言）已經從事實上撤回。」

