100萬帳號恐消失！澳洲16歲社群禁令將上路 15歲少年告上高院

澳洲將於12月10日實施全球首見的法律，禁止16歲以下青少年使用社群媒體，Facebook、TikTok與YouTube（見圖）等平台將受衝擊。（路透）

澳洲即將於12月10日實施全球首見的嚴格法律，禁止16歲以下兒童與青少年使用社群媒體。就在法案生效前兩週，兩名15歲澳洲青少年在倡議團體支持下，26日正式向澳洲高等法院提起憲法訴訟，試圖阻擋這項將導致逾百萬個帳號被強制關閉的禁令。

據《路透》報導，這起訴訟由名為「數位自由計畫」（Digital Freedom Project）的團體發起，兩名原告分別是15歲的瓊斯（Noah Jones）與奈蘭德（Macy Neyland）。奈蘭德發布聲明痛批，這項法律將禁止年輕人在網路上表達觀點，「像我這樣的年輕人是明天的選民……我們不該被噤聲。這就像喬治·歐威爾（George Orwell）的小說《1984》，這讓我很害怕。」

請繼續往下閱讀...

該團體主張，禁令「剝奪」了澳洲年輕人的「政治交流自由」。雖然澳洲憲法並未明文保障言論自由，但在過去的判例中，高等法院曾承認憲法中存在「隱含」的政治交流權利。

逾百萬帳號將遭刪除 政府：不接受威脅

若法律如期上路，包括YouTube、TikTok、Snapchat以及Meta旗下的Facebook和Instagram等平台，將必須強制關閉澳洲境內超過100萬個由16歲以下用戶持有的帳號。這項號稱全球最嚴厲的兒少網路管制法案於2024年11月通過，旨在遏止霸凌與錯誤資訊對青少年的危害。若科技公司未能遵守，最高將面臨4950萬澳元（約新台幣10億元）的巨額罰款。

面對法律挑戰，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）強硬回應，強調由總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨政府不會被威脅嚇倒。威爾斯表示：「儘管我們收到別有用心之人的威脅與法律挑戰，政府仍將堅定地站在家長這邊，而不是平台那邊。」

除了青少年的訴訟，澳洲媒體報導指出，影音巨頭YouTube也威脅要以禁令加重政治交流負擔為由，向高等法院提起挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法