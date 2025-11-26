為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓專家：北韓擴建設施 預估已擁150枚核武

    2025/11/26 16:43 中央社
    北韓領導人金正恩（中）先前視察飛彈生產線。（法新社資料照）

    北韓領導人金正恩（中）先前視察飛彈生產線。（法新社資料照）

    南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室今天表示，北韓正在透過擴建與新建核武設施來提升生產能力，目前北韓預估擁有150枚核武，2040年甚至可能達到400枚以上核武。

    南韓國防研究院（KIDA）核安全研究室長李相圭今天出席在龍山國防會展中心舉行的「2025年北韓軍事論壇」，李相圭分析指出，北韓目前預估擁有115至131枚鈾彈、15至19枚鈽彈，總核武數量推估有127至150枚。

    而且北韓在2030年可能擁有達200多枚、2040年甚至可能達到400枚以上核武。報導指出，這個分析數字是各研究機構推估量的2至3倍，美國國會研究處（CRS）、日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）等估計北韓擁有約50枚核武。

    對此李相圭向韓聯社說明，這是因為北韓在寧邊、降仙等地的鈾濃縮設施已增加，反映在估算數量中。國際原子能總署（IAEA）在8月報告曾指出，北韓在寧邊新建了疑似鈾濃縮設施的建物，可能用於擴大濃縮鈾活動。

    不過李相圭認為，北韓要開發適合核動力潛艦使用、濃縮度達20%以上的小型核反應爐，預估仍需超過10年時間，俄羅斯可能向北韓部分提供或支援所需技術、材料、零件及經驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播