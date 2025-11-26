韓前總理韓悳洙涉協助內亂 遭求處15年徒刑

南韓前總理韓悳洙。（歐新社資料照）

韓國前國務總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂等罪嫌，今天在一審最後一場庭審中，遭特檢組以協助內亂首謀、參與內亂主要任務、偽證等罪嫌，求處15年有期徒刑。法院將在明年1月宣判。

首爾中央地方法院今天就此案開庭，特檢組在庭上指出，韓悳洙身為國務總理，是總統的第一輔佐官，也是政府的二把手、國務會議副議長，具有牽制、阻止總統錯誤行使權限的義務，直指韓悳洙是「此案中事實上唯一能阻止內亂發生的人」。

特檢組認為韓悳洙沒有盡到應盡的義務，在戒嚴宣布前後的一連串行為都是在幫助內亂犯行，對國家及人民造成莫大損失，並利用偽造文書等方式妨害司法調查、證詞反覆，看不出悔改之意。

特檢組表示，這次事件比45年前發生的內亂對國格造成更大損害，也讓人民相當失望，是針對韓國民主的恐怖攻擊，「國家和全體國民都是受害者」。

前韓國總統尹錫悅在去年12月3日晚間宣布緊急戒嚴，雖很快在國會投票要求下解除，仍造成政局混亂，尹錫悅也因此被彈劾下台，相關政府及軍方人士都遭到調查。

特檢組今年8月曾向法院申請逮捕韓悳洙，但法院以韓悳洙的罪嫌仍有待法律評價的空間駁回，特檢組最終決定直接起訴韓悳洙。

