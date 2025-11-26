日本指高市早苗涉台答詢未改變政府見解 中國：不接受

日本首相高市早苗。（路透）

日本政府昨天公布答詢書，指首相高市早苗有關「存亡危機事態」的國會答詢內容「並未改變政府的一貫見解」。中國外交部今天宣稱，答詢書內容「老調重彈」，日方試圖藉此「矇混過關」，並再次敦促日方收回「錯誤內容」。

據陸媒環球網，中國外交部發言人毛寧26日下午在例行記者答覆記者相關提問時說，日本政府11月25日的內閣答詢書至今還在「老調重彈」，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。

她宣稱，日方應當誠實準確完整地講清其所謂「一貫立場」，「輕描淡寫、一筆帶過，只提概念，迴避實質，試圖藉此矇混過關，這種伎倆行不通」。日方還「不思悔改」，在答詢書中再次「妄議台灣問題，干涉中國內政」。

毛寧聲稱，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，完全是中國內政，不容日本說三道四，甚至插手干涉」。

她最後說，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，確實反思糾錯，儘快收回「錯誤言論」，把對中承諾體現在實際行動中。

另有外媒記者提問稱：鑒於美日領導人通話是在中美領導人通話之後進行的，中方是否在通話中要求美方向日方傳遞一些訊息？

毛寧對此表示，關於中美兩國元首通話的情況，中方已經發布了消息，她沒有更多訊息可以提供。

日本政府25日公布書面答詢公明黨代表齊藤鐵夫提交的質詢書，表示高市早苗有關「存亡危機事態」的國會答詢「並未改變政府的一貫見解」。

答詢書並指出，「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體的穩定而言也十分重要」，重申希望透過對話以和平方式解決的一貫立場。

高市早苗7日在眾議院預算委員會針對「台灣有事」（發生緊急狀況）答詢，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

