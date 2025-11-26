為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本指高市早苗涉台答詢未改變政府見解 中國：不接受

    2025/11/26 16:38 中央社
    日本首相高市早苗。（路透）

    日本首相高市早苗。（路透）

    日本政府昨天公布答詢書，指首相高市早苗有關「存亡危機事態」的國會答詢內容「並未改變政府的一貫見解」。中國外交部今天宣稱，答詢書內容「老調重彈」，日方試圖藉此「矇混過關」，並再次敦促日方收回「錯誤內容」。

    據陸媒環球網，中國外交部發言人毛寧26日下午在例行記者答覆記者相關提問時說，日本政府11月25日的內閣答詢書至今還在「老調重彈」，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。

    她宣稱，日方應當誠實準確完整地講清其所謂「一貫立場」，「輕描淡寫、一筆帶過，只提概念，迴避實質，試圖藉此矇混過關，這種伎倆行不通」。日方還「不思悔改」，在答詢書中再次「妄議台灣問題，干涉中國內政」。

    毛寧聲稱，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，完全是中國內政，不容日本說三道四，甚至插手干涉」。

    她最後說，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，確實反思糾錯，儘快收回「錯誤言論」，把對中承諾體現在實際行動中。

    另有外媒記者提問稱：鑒於美日領導人通話是在中美領導人通話之後進行的，中方是否在通話中要求美方向日方傳遞一些訊息？

    毛寧對此表示，關於中美兩國元首通話的情況，中方已經發布了消息，她沒有更多訊息可以提供。

    日本政府25日公布書面答詢公明黨代表齊藤鐵夫提交的質詢書，表示高市早苗有關「存亡危機事態」的國會答詢「並未改變政府的一貫見解」。

    答詢書並指出，「台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體的穩定而言也十分重要」，重申希望透過對話以和平方式解決的一貫立場。

    高市早苗7日在眾議院預算委員會針對「台灣有事」（發生緊急狀況）答詢，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播