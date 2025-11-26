共和黨爆內戰！麥康奈批川普對俄「綏靖」 范斯嗆：是你留的爛攤子

美國共和黨大佬麥康奈怒批，綏靖侵略者不會有和平。（美聯社資料照）

隨著俄烏和平協議的輪廓逐漸清晰，美國共和黨內部的裂痕也隨之擴大。針對前參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）警告川普政府不應對俄羅斯總統普廷採取「綏靖政策」（appease），副總統范斯（JD Vance）25日發動猛烈反擊，痛批麥康奈的指控「荒謬」，並指責正是因為麥康奈過去毫無節制地支持拜登政府，才導致今日的烏克蘭危機。

據《國會山莊報》（The Hill）報導，這場共和黨新舊勢力的對決，源於麥康奈對川普版和平協議的嚴厲批評。麥康奈在23日的聲明中直言：「普廷整整一年都在試圖把川普總統當成傻瓜耍。如果政府官員關心的是綏靖普廷，而非確保真正的和平，那麼總統應該尋找新的顧問。」

請繼續往下閱讀...

他更警告，若協議內容形同「獎勵俄羅斯的屠殺暴行」，將對美國利益造成災難性後果。

面對黨內大老的指控，范斯在社群平台X上回擊：「這是對總統團隊的荒謬攻擊，該團隊正不知疲倦地工作，以清理烏克蘭的爛攤子。」范斯更將矛頭指向麥康奈過去的立場，譏諷道：「這個爛攤子正是麥康奈留給我們的……他總是急著為拜登的外交政策開出『空白支票』。」

儘管白宮宣布烏克蘭已同意協議的「核心條款」，但具體細節仍不明朗。麥康奈對此表達深切擔憂，他強調：「那些認為壓迫受害者、綏靖侵略者就能帶來和平的人，是在自欺欺人。」他質疑美國究竟迫使俄羅斯做出了哪些困難的讓步，並指出限制烏克蘭防禦未來侵略的能力，根本無法增加持久和平的可能性。

反對逼烏投降 麥康奈：美國不是中立仲裁者

麥康奈進一步指出，民調顯示超過4分之3的烏克蘭人表示即便沒有美國支持也會繼續戰鬥，且多數美國人也不支持強迫烏克蘭割讓領土。他總結道：「一份獎勵侵略的協議，其價值連寫協議的紙都不如。美國並非中立的仲裁者，我們也不該表現得像個中立者。」

美國副總統范斯反嗆麥康奈留下爛攤子。（路透資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法