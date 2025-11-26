遊韓國注意！首爾地鐵工會預告12月全面罷工 首都交通恐大亂

由於薪資爭議，南韓首爾地鐵3大工會可能在12月12日發起全面罷工。示意圖。（路透）

由於薪資爭議，南韓首爾地鐵3大工會可能在12月12日發起全面罷工，目前3大工會已經全部通過罷工投票，這可能將會是當地史上最大規模罷工，影響年末交通。

綜合《韓聯社》等韓媒報導，由於薪資漲幅、人力結構調整以及人力不足等爭議，其中，工會主張，政府應遵守公共機構薪資上漲率3%，但公社以財源不足為由只願調漲1.8%。此外，公社還主張為解決財政赤字問題，必須進行裁員以重組人力結構。最後，雙方在新聘僱規模上也存在分歧，人力不足的現狀引發工會不滿。

根據韓媒報導，工會與政府交通部門產生嚴重分歧，雖然已經進行了調解程序，但因法定時限屆滿，委員會已做出「調解中止」的決定。

會員占比最高的首爾地鐵第一工會已於本月的投票中，以83.53%高票通過罷工。第二工會、第三工會也先後獲知「調解中止」決定，並通過罷工投票。

目前第一工會、第三工會已經提前預告，將在12月12日展開全面罷工，第二工會也正在討論當中，若罷工成真，首爾市區在年末交通恐受重大影響。

