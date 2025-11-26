扯！「世界最強女大力士」被爆生理男 主辦方緊急剝奪冠軍頭銜

美國選手布克被爆出，隱瞞自己生理男性的身份參加「2025世界女子大力士錦標賽」，目前已遭主辦方取冠軍頭銜。（圖擷取自@strong_jammie_booker Threads，本報合成）

一年一度的國際賽事「世界女子大力士錦標賽」（The World's Strongest Woman），在今年爆出性別爭議，一名來自美國費城的參賽選手布克（Jammie Booker）在比賽中奪得冠軍，然而主辦方卻在事後發現，這名選手出生時的生理為「男性」，加上他隱瞞這件事參賽，為此取消其冠軍資格，以維護比賽公平性。

綜合外媒報導，上週在美國德州阿靈頓舉辦「2025世界女子大力士錦標賽」，各國好手齊聚一堂競爭「世界最強女子大力士」頭銜，最終由美國選手布克以1分之差，險勝英國選手湯普森（Andrea Thompson）。據悉，湯普森質疑布克違反主辦方參賽資格，並在賽後直接從頒獎台離場，同時痛斥主辦方頒獎給布克是「愚蠢」的決定。

根據「世界大力士錦標賽」的賽事規則，所有參賽者必須依照自己出生時的「生理性別」，報名參加對應的性別組別，以確保競賽公平性。面對各界排山倒海的質疑聲浪，主辦方為此展開緊急調查，發現布克出生時的性別是男性，目前屬於「生理性別為男性、心理認同為女性」的運動員，明顯違反比賽規則，在25日取消其冠軍資格。

主辦方聲明，對於布克隱瞞生理性別參賽一事，主辦方在事前完全不知情，事後他們也連絡不上布克。另外，身陷違法參賽爭議的當事人布克，目前並未公開回應此事，但已將平時分享自己魁梧身材、訓練過程畫面的IG帳號，緊急設置不公開，但被眼尖網友發現他的Threads仍對外公開，紛紛湧入貼文下方留言痛斥他的違規行為。

報導指出，原為比賽亞軍的湯普森，被主辦方遞補為冠軍，但這起事件仍引起各界抨擊。曾三度榮獲比賽冠軍的羅伯茨（Rebecca Roberts）直言，「任何天生為男性的人、即跨性別女性，都不該參加女子組競賽」，並強調她不否認跨性別族群可以參與運動賽事，但是在女子組賽事部分，任何比賽主辦方都必須保持「生理女性限定」。

羅伯茨指出，禁止跨性別女性參加女子組賽事，無關任何身份、政治等因素，單純是在與力量息息相關的運動賽事中，「生理性別」存在著不可否認的天生身體差異，並且這份差異也不會因為心理認同性別就此消失，「設立女子組競賽是有原因的，如果我們失去了這一點，就失去了運動的的根基。」

此外，還有抗議網友還從布克人開設的YouTube頻道翻出，他曾在2017年的一段影片中親口說出，自己是一個飽受雙親虐待的「跨性別女性」（trans woman）。

Jammie Booker won the 2025 Worlds Strongest Woman Contest.



Booker is a man pretending to be a women.



For reference, April Hutchinson @Lea_Christina4 was suspended from Team Canada because April called Booker a Biological Male. That comment was determined to be hate speech. pic.twitter.com/Fr2oVhdhXd — TheRealMrBench （@therealmrbench） November 25, 2025

So the 2025 “World’s Strongest Woman” winner… is a man.



Women trained their whole lives to lose by ONE POINT to a guy. This is insulting to women and embarrassing to men. pic.twitter.com/KJTG9kf2im — Steven Crowder （@scrowder） November 25, 2025

