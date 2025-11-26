重建加薩「人為深淵」聯合國︰至少須耗費2.1兆

聯合國近日表示，以色列在加薩的戰爭造成了「人為深淵」，重建工作可能在未來幾十年內耗資超過700億美元。（法新社）

聯合國近日表示，以色列在加薩的戰爭造成了「人為深淵」，重建工作可能在未來幾十年內耗資超過700億美元（約台幣2.1兆元）。

根據《衛報》報導，聯合國貿易和發展機構最近在1份報告中指出，以色列的軍事行動嚴重破壞了加薩人生存的每一根支柱，230萬人口面臨極端貧困。

請繼續往下閱讀...

該報告聲稱，加薩經濟在2023年至2024年期間萎縮了87%，導致其人均國內生產總額僅為161美元（約台幣5049元），是全球最低水準之一。

該報告說，以色列政府財政收入銳減以及扣留財政轉移支付，嚴重限制巴勒斯坦政府維持基本公共服務和投資重建的能力。而此時正值關鍵時期，極需大規模支出重建損毀的基礎設施，並應對日益惡化的環境和社會經濟危機。

該報告還發現，暴力、定居點加速擴張和對工人流動的限制，已經摧毀了約旦河西岸的經濟。有紀錄以來最嚴重的經濟萎縮，抹殺了西岸和加薩數十年的發展成果。

該報告表示，2024年底巴勒斯坦國內生產總額回落到2010年的水平，人均國內生產總額回到2003年的水平，在不到2年的時間裡抹去了22年的發展成果。

該報告指出，就算加薩獲得大量援助，要恢復到2023年10月之前的人均國內生產總額水平也可能需要數十年時間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法