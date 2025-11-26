為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普稱俄烏和平「很接近」 美聯社：多項關鍵分歧尚未化解

    2025/11/26 13:55 編譯陳成良／綜合報導
    烏克蘭布查（Bucha）一處公墓內，66歲的母親維拉（Vira Katanenko）23日掩面痛哭，哀悼在戰爭中陣亡的愛子。儘管國際社會正積極推動俄烏停火協議，但這場邁入第四年的戰爭已對無數家庭造成難以抹滅的創傷。（美聯社）

    美國總統川普推動的俄烏和平新提案，近期促成各方密集的外交奔走。川普25日在白宮感恩節儀式上表示「非常接近達成協議」，但《美聯社》報導指出，在這波外交互動背後，仍有多項障礙橫亙在前方。從方案內容的分歧、安全保證的缺口，到俄羅斯可能的拖延策略，顯示和平進程仍充滿變數。

    美版草案偏向俄方 歐盟提出修正案

    報導指出，美方上週提交給烏克蘭的和平提案因內容明顯偏向俄羅斯目標，在基輔與歐洲各國引發關注。該計畫初版要求烏克蘭割讓整個頓巴斯地區、限制軍隊人數在60萬以內，並禁止加入北約。此外，該計畫排除了北約軍隊進駐烏克蘭的可能性，且未承諾美歐提供防禦。

    對此，烏克蘭與歐洲盟友提出了修正提案。歐方主張解除對烏克蘭軍力的限制、將北約資格問題保持開放，並堅持將領土割讓問題延後至停火後再談。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）強調，不能限制烏克蘭武裝力量，否則將破壞歐洲安全。

    為了落實停火後的安全保障，由英、法領袖主導的「志願聯盟」（Coalition of the Willing）25日舉行視訊會議，約20國同意加入戰後「安全保證部隊」，負責訓練烏軍並提供海空支援。然而，這項計畫仍高度依賴美國軍事力量作為後盾，而川普至今尚未明確承諾提供支援。

    美國國務卿魯比歐在日內瓦會談後已返美向川普匯報。川普雖表示原提案「並非最終版本」，但尚未對修訂內容置評。

    俄方尚未收到新案 專家指恐採拖延戰術

    另一個不確定因素在於俄羅斯的態度。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科尚未收到修訂後的和平計畫。新美國安全中心（CNAS）資深研究員湯森（Jim Townsend）分析，俄羅斯可能認為川普缺乏耐心且注意力不集中，因此將採取拖延戰術（delay tactics）以避免讓步。

    湯森指出：「這可能會變得很混亂。俄羅斯人感覺不到壓力，他們認為只要堅持夠久就能贏，壓力全在澤倫斯基身上。」與此同時，戰場現實依然嚴峻，俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模空襲，雙方在接觸線上的交火並未停歇。

