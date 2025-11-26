烏俄和平協議擋不住？ 專家示警：俄軍最快一年內直接挑戰北約

莫斯科於5月7日舉行勝利日閱兵總彩排，一輛俄軍車輛駛過掛有巨型「Z」字標誌的建築物前。儘管外界關注俄烏和平協議，專家仍示警俄軍正積極擴軍，準備在戰後挑戰北約。（法新社）

烏克蘭當局正面臨可能由美國主導的和平協議壓力，各界關注戰事是否將告一段落。然而，多位軍事專家提出嚴厲警告，即便烏俄戰場停火，俄羅斯並不會因此收手。專家預測，在烏克蘭戰事結束後的12個月內，俄軍極可能重整旗鼓，轉而對北大西洋公約組織（NATO）發起直接挑戰。

據軍聞網站《Defense News》報導，上週在立陶宛維爾紐斯（Vilnius）舉行的「2025波羅的海防禦會議」上，專家對歐洲安全前景示警。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）俄羅斯與地理空間情報首席分析師巴羅斯（George Barros）直言：「你可能不選擇與俄羅斯開戰，但俄羅斯肯定正選擇準備對你發動戰爭。」

巴羅斯指出，情報顯示莫斯科當局正積極調整經濟結構、作戰概念與軍事思維，一切都是為了「下一場戰爭」做準備。他評估，一旦烏克蘭境內的戰鬥結束，北約恐怕只有「12個月」的時間來因應俄羅斯的新一輪挑釁，「我們的時間比許多人想像的要少得多。」

戰術轉向混合戰 鎖定網攻與破壞

與會代表普遍認為，俄羅斯未來的侵略模式，未必會複製2022年全面入侵烏克蘭的傳統大規模地面戰，而是轉向「非傳統」或「混合戰」（hybrid）型態。

這類戰術包括針對北約成員國發動網路攻擊、實體破壞（sabotage）、假訊息攻勢以及各種旨在破壞社會穩定的行動。西方情報機構多年來也持續示警，莫斯科正試圖在2030年前重建其傳統軍事力量，使其具備直接威脅北約聯盟的能力。

T-90戰車產量狂增80% 擴軍野心曝光

除了混合戰威脅，俄羅斯的硬體軍備擴充也未停歇。烏克蘭開源情報組織「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）上月披露一份據稱來自俄羅斯坦克製造商「烏拉爾車輛製造廠」（Uralvagonzavod）的內部文件。文件顯示，該廠計畫在2028年前，將T-90主力戰車的產量提升80%。

ISW隨後的評估指出，這些數據明確顯示俄羅斯意圖在烏克蘭戰爭結束後重新武裝，並對北約構成長期且實質的軍事威脅。里加理工大學（Riga Technical University）國防科技中心主任施拉德斯（Sandis Šraders）則提醒，對於俄國何時「準備好」不應抱有幻想，「如果你給他們一個期限，他們往往會在那之前動手。」

