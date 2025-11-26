中日交惡！河南「東京大飯店」換成「開封歡迎你」 反被自家人罵爆

位於中國河南開封市的「東京大飯店」水塔上的招牌字換成「開封歡迎您」。（擷取自X帳號@@whyyoutouzhele）

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論近期引發中共強烈反彈，值此時機，有中國網友發現，位於河南開封市的「東京大飯店」水塔上的招牌字換了，原本的「東京大飯店」被替換成「開封歡迎您」，不少中國網友猜測與中日交惡有關。

綜合港媒報導，中國古代王朝北宋曾在河南開封市定都，並稱此為東京開封府。東京大飯店成立於1985年，位於開封市鼓樓區迎賓路，由於該飯店曾是當地接待領導人的地方，又鄰近包公湖等景點，在80、90年代盛極一時，目前已關閉經營。

有網友表示，之前每次路過，招牌上的「店」字沒了，但「東京大飯」還在，今年6月發現「店」補上了，但今天下午再路過時，發現整體都換成了「開封歡迎您」。另有網友認為，「東京」在中國古已有之，而且還很有名，至少應該強調世界上是有兩個東京的，而不是自己不敢說，躲起來了。

還有網友揶揄，《水滸傳》中魯智深出家的「東京大相國寺」也要改成開封大相國寺？南宋著作《東京夢華錄》要不要改名《開封夢華錄》？

