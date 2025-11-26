數百名女子走上墨西哥首都街頭 抗議針對女性暴力行為

數百名女子25日走上墨西哥首都墨西哥城的街頭，抗議針對女性的暴力行為。（美聯社）

11月25日為國際終止婦女受暴日，墨西哥數百名女子走上首都墨西哥城的街頭，抗議針對女性的暴力行為。

根據《美聯社》報導，性別暴力在墨西哥普遍存在。自從去年墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）就職後，性別暴力和性別平等問題受到了更多關注。但連薛恩鮑姆本人11月初都在首都歷史中心行走時遭1名醉酒男子猥褻。

25日走上墨西哥城街頭參與抗議的41歲教師羅查（Alin Rocha）說，「我來這裡是為了我的祖母，為了我的母親，為了所有已經離世的女性，為了所有舉報暴力卻得不到支持的女性。」

41歲的醫生岡薩雷斯（Miriam González）表示，雖然1位女性當選了總統，但針對女性的暴力問題仍沒有改變。

墨西哥國家統計和地理研究所數據顯示，2021年有70%的15歲以上女性曾遭受某種形式的暴力，其中近一半是性暴力。

另外，薛恩鮑姆25日召集了墨西哥32個州的州長，報告了將性騷擾定為各州刑事犯罪的進展。薛恩鮑姆強調，雖修改法律還不夠，但行動仍是必要的。

