    國際

    牙買加佳麗在環球小姐預賽「臉朝下」摔入人群 現況曝光

    2025/11/26 14:50 即時新聞／綜合報導
    牙買加小姐亨利於19日舉行的環球小姐預賽中「臉朝下」摔入人群，緊急送醫急救，目前即將出院。（法新社資料照）

    牙買加小姐亨利於19日舉行的環球小姐預賽中「臉朝下」摔入人群，緊急送醫急救，目前即將出院。（法新社資料照）

    第74屆環球小姐（Miss Universe）決賽於上週五（21日）在泰國曼谷落幕，由25歲的墨西哥佳麗法蒂瑪．波許（Fatima Bosch）封后，而其中牙買加小姐亨利（Gabrielle Henry）在預賽摔落舞台送入ICU後，牙買加環球小姐在其官方IG發文聲明，亨利沒有生命危險，但需持續追蹤治療。

    紐約郵報報導，在19日舉行的2025年環球小姐預賽中，亨利從T台上「臉朝下」摔入人群，隨後被擔架抬走，被緊急送往泰國當地的醫院，20日牙買加環球小姐其官方IG說明，亨利奇蹟般地脫離險境，沒有生命安危，也沒有骨折，但仍需在ICU觀察1個星期。

    環球小姐總部主席羅恰（Raul Rocha）表示，先前出於對亨利的隱私及其家人的尊重，並未透露過多醫療細節，如今可以很高興地宣布，亨利的身體狀況良好，且即將出院，儘管外界一直有諸多揣測，但環球小姐官方始終專注在亨利的治療及後續康復上。

