    首頁 > 國際

    超越達卡和東京！印尼首都雅加達擁4200萬人 成全球人口最多城市

    2025/11/26 13:27 即時新聞／綜合報導
    雅加達人口達4200萬，超越日本東京、孟加拉達卡成為全球人口最多的都市。（路透）

    雅加達人口達4200萬，超越日本東京、孟加拉達卡成為全球人口最多的都市。（路透）

    印尼首都雅加達7年前人口約1000萬，不過近年來雅加達快速成長，最新報告顯示雅加達人口達4200萬，超越日本東京、孟加拉達卡成為全球人口最多的都市。

    綜合外媒報導，聯合國經濟和社會事務部26日《2025年世界城市化展望》報告，印尼首都雅加達成為全球人口最多的城市，人口高達4200萬，二、三兩名分別為孟加拉首都達卡人口4000萬，日本東京人口3300萬。

    前10名人口的城市有9座在亞洲包含：印度新德里（3020萬）、中國上海（2960萬）、中國廣州（2760萬）、菲律賓馬尼拉（2470萬）、印度加爾各答（2250萬）、韓國首爾（2250萬），前10名大城唯一非亞洲的城市是埃及首都開羅的3200萬人口。

    報告指出，1975年，人口超過1000萬的「特大城市」只有8個，但50年後的今天，這個數字增加到了33個，其中超過一半（19個）在亞洲城市。

    由於氣候變遷加劇孟加拉洪水和海平面上升等問題，農村地區的人們湧入首都，達卡人口持續增加，預計到2050年將成為世界上最大的城市。

