美國家公園落實「美國優先」外國遊客門票將漲3倍！1家4口要1萬4

美國國家公園落實「美國優先」政策，自明年（2026年）1月起，將提高國際遊客的年票和單日門票價格，部分費用調漲數百元到3倍。

綜合媒體報導，美國內政部昨天（25日）表示，從明年1月1日起，非美國居民年票價格將漲至250美元，而美國居民仍為80美元，沒有變化；目前非美國居民遊覽公園支付的費用與美國居民相同。沒有年票的國際遊客除了須支付標準門票費用外，還須額外支付每人100美元的附加費，才能進入11個遊客最多的美國國家公園。

這11個國家公園包括：阿卡迪亞國家公園（Acadia）、布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon）、大沼澤地國家公園（Everglades）、冰河國家公園（Glacier）、大峽谷國家公園（Grand Canyon）、大提頓國家公園（Grand Teton）、洛磯山國家公園（Rocky Mountain）、紅杉和國王峽谷國家公園（Sequoia & Kings Canyon）、黃石國家公園（Yellowstone）、優勝美地國家公園（Yosemite）、錫安國家公園（Zion）。

舉例來說，根據美國內政部的新收費聲明，在大峽谷國家公園，自行開車進入的費用為每車35美元（約新台幣1100元），非美國遊客將需要在該費用之上每人額外支付100美元（約新台幣3162元），這使得一個沒有年票的4口之家的門票費用達到435美元（約新台幣1萬3700元）。

此次收費調漲是美國總統川普今年7月簽署的一項行政命令的後續措施。該命令稱，外國遊客帶來的額外收入將用於保育和改善公園設施。

