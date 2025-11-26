川普對澤倫斯基下最後通牒「沒談成不見面」 俄烏協議卡兩關

美國總統川普25日在前往佛羅里達州的空軍一號專機上受訪。（法新社）

儘管美國總統25日樂觀宣稱，終結俄烏戰爭的談判已取得「驚人進展」，僅剩少數分歧，但他隨即設下明確的外交門檻：在和平協議「最終定案」之前，他不會與交戰國領袖會面。這項決定粉碎了烏克蘭總統澤倫斯基希望利用感恩節假期與川普「一對一」會談、藉此扭轉談判劣勢的希望。

難關一：俄索要「未佔領」領土 川普暗示應割地

據《華盛頓郵報》報導，儘管川普宣稱進展順利，但談判桌下的核心分歧仍未解決，雙方在「領土」議題上幾無交集。俄羅斯堅持要求烏克蘭割讓目前「尚未被俄軍佔領」的頓內茨克地區，這對基輔而言是政治自殺。

對此，川普似乎站在莫斯科這邊，他直言戰局「正往單一方向發展」，暗示烏克蘭若不現在妥協，未來幾個月這些土地終究會被俄國奪走。「你是想再死5萬、6萬人然後輸掉，還是現在就做點什麼？」川普反問道。

為了突破僵局，川普宣布將派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）最快於下週前往莫斯科，甚至透露他的女婿庫許納（Jared Kushner）也可能同行，試圖複製兩人在中東促成停火的模式。川普向記者辯解，先前被批評為過度親俄的「28點計畫」已經過微調，並稱初版內容「只是一張地圖、一個概念，而非定案」。

當被問及俄羅斯在協議中做出了什麼實質讓步時，川普僅簡單回應：「他們的大讓步就是停止戰鬥，不再奪取更多土地。」

難關二：北約資格與安克拉治紅線

除了領土，第二大僵局在於「北約」。俄羅斯外長拉夫羅夫警告，若美方提出的方案偏離普廷與川普8月在阿拉斯加達成的「安克拉治協議」（Anchorage agreement）精神，意即若未包含「永久禁止烏克蘭加入北約」的條款，談判將陷入困境。烏克蘭談判代表則表示，願以目前軍事分界線為基礎凍結衝突，但拒絕放棄加入北約的權利。

就在美方宣稱談判推進之際，戰場現實卻顯得格外殘酷。俄羅斯24日晚間對基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊，造成至少7人死亡。法國總統馬克宏在與澤倫斯基會晤後直言，地面現實與和平願望背道而馳，「很明顯，俄羅斯無意同意停火。」

此外，特使魏科夫捲入錄音檔風波，被外媒揭露曾私下指導普廷如何討好川普，引發外界對其公正性的質疑。對此，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）辯稱這證明魏科夫每天都與雙方官員溝通以促成和平。

