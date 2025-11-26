日本再讓步未來20年難站穩！ 前駐中大使垂秀夫剖析川習通話

日本前駐中大使垂秀夫。（擷取自日本外務省官網）

日本首相高市早苗日前因談及台海可能局勢，引爆北京不滿。就在日中緊張關係急速升溫之際，美國總統川普與中國國家主席習近平24日進行通話。對此，前日本駐中國大使垂秀夫接受《朝日電視台》專訪，從外交角度剖析這場敏感時機下的美中互動。

垂秀夫指出，高市發言後，日中關係因台灣議題高度緊繃，而在此情況下由習近平親自與川普通話「極為罕見」，顯示北京對局勢的重視。他研判通話內容大致聚焦兩項議題：首先是釜山APEC成果，美中雙方均希望維持合作及對話，因此促成明年四月的訪中邀請；第二則為台灣問題，中方聲明裡強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的一部分」，而川普的回應僅被中方描述為「理解台灣對中國的重要性」。然而美方方面，川普總統雖在社群媒體發文稱「中美關係非常牢固」，卻未提及台灣議題。

垂秀夫分析，習近平在聲明中長篇論述台灣議題，首先可確認他對此議題高度關注，「正因如此，外交部官員對日本採取強硬態度亦在情理之中。我認為這已成為習主席親自處理的問題，無人能加以制止。」其次，中方陳述存在「問題轉移」之嫌。所謂台灣回歸中國等論述，應是指開羅宣言與波茨坦宣言，但這顯然是中國單方面解讀。若川普真正理解此事，美方理應直接表明「美國的認知不同」，然而川普似乎並未做到，不是保持沉默，就是中國所說以「我理解台灣對中國如此重要」之類的措辭模糊帶過。

他也以過去例子說明中國慣用的論述方式，例如江澤民1997年訪美時到珍珠港參觀後，曾稱「美中曾是同盟國」。垂秀夫強調，這類手法旨在框定美中「共同面對日本」的歷史圖像，但本質上與台灣議題完全不同，若未看清問題本質，容易被牽著走。

針對川普在美中通話後、隔日清晨才致電高市的時序問題，垂秀夫直言，「作為外交官，這順序非常令人遺憾」。在北京強力施壓之際，日本本應優先與華府協調，然而實際狀況卻顯示「美國的關注順位並未把日本放在最前面」。

談及北京是否可能收斂態度，垂秀夫認為可能性不高。由於中國已公開要求日本撤回發言，恐不會因其他因素自行降溫。反之，日本若在此時讓步，將牽動未來十至二十年的對中戰略，「最終決定權應在首相本人，畢竟發言者正是首相，此責任理應由首相承擔。但個人認為絕對不該撤回，這關乎國家立場的存亡。若日本再次屈服，今後很難建立穩定的對中政策。」

另外他提到，自己曾主張以「戰略互惠關係」作為對中基調，在當時雖堪稱「魔法咒語」，但如今這套概念已無法應對新局。日本必須重新構築對中長期戰略，並將重點放在歐洲、印度、澳洲與東協等多國，建立多層次的關係網絡網絡，而非侷限於日中雙邊關係。

垂秀夫指出，前總統蔡英文近期雖以民間身分赴德參與研討會，卻展現出非凡的關係進展。他也以澳洲與南韓為例，指兩國都曾遭受中國經濟施壓，但最終都成功突破困境，「日本為何無法突破困境？這正凸顯出我們亟需重新構建國家戰略的課題。」

