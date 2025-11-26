義大利通過反性別暴力新法 將嚴懲殺害女性罪

義大利議會25日通過1項法律，將殺害女性罪納入該國刑法，並規定最高可判處終身監禁。圖為義大利總理梅洛尼。（路透）

義大利議會25日通過1項法律，將殺害女性罪納入該國刑法，並規定最高可判處終身監禁。該法包含更嚴厲的打擊性別犯罪的措施，例如跟蹤和復仇式色情。

根據《美聯社》報導，該法25日在義大利下議院的最終投票中，獲得中右翼多數派和中左翼反對派的跨黨派支持，以237票贊成獲得通過。

該法受義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的保守派政府支持，旨在應對義大利發生的一系列針對女性的謀殺和其他暴力事件。義大利一些備受矚目的案件，例如2023年大學生切凱廷（Giulia Cecchettin）遭謀殺案，引發公眾對義大利父權文化中針對女性暴力根源的廣泛抗議和辯論。

梅洛尼25日表示「我們已將反暴力中心和庇護所的撥款增加1倍，推廣了緊急熱線，並開展了創新性的教育和宣傳活動。這些都是切實的進步，但我們不會止步於此。我們要每天都做得更多。」

雖然中左翼反對派在議會中支持這項法律，但他們強調，政府的做法只關注問題的刑事層面，而忽略了經濟和文化分歧。

另外在義大利是否於學校引入性與情感教育以預防性別暴力的辯論愈演愈烈。政府提出的1項法案將禁止小學生接受性與情感教育，並要求高中開設相關課程必需獲得家長的明確同意。

執政聯盟辯稱，此舉旨在保護兒童免受意識形態的影響，而反對黨和活動人士則稱該法案「如同中世紀的產物」。

義大利民主黨主席施萊因（Elly Schlein）表示，義大利是歐洲僅有的7個尚未將性與關係教育納入學校必修課的國家之一，該黨呼籲在所有學段階段都實行必修課。施萊因強調，僅僅依靠壓制還不足夠，預防才是關鍵。

