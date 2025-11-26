怎麼上去的？以色列男孩坐36層樓高起重機吊鉤 驚險救援影片曝

1名15歲男孩不明原因出現在300公尺高的起重機吊鉤上，他在毫無防護設施下在36層樓的高空中待近9小時。（美聯社）

以色列耶路撒冷日前驚傳一起離奇事件，1名15歲男孩不明原因出現在300公尺高的起重機吊鉤上，他在毫無防護設施下於36層樓的高空中待近9小時，救援人員相當艱難地將他給救下，路人拍下驚險的救援畫面。

綜合外媒報導，當地時間24日以色列耶路撒冷民眾驚見1棟建造中的36層大樓起重機吊鉤上有1名男孩，他赤腳、毫無防護設施的情況下坐在吊鉤頂端的狹窄結構上，疑似前一天深夜就自己攀爬上去，民眾見狀後趕緊通報消防單位。

請繼續往下閱讀...

隊長直呼「救援工作非常複雜，因為建築物的高度很高，而且起重機的角度也使得救援人員難以接近」，最後救援人員爬上起重機，然後利用滑輪到達男孩身邊，隨後將他安全地放到地面上，除了輕微擦傷和脫水，男孩身體狀況良好。

目前尚不清楚他是如何在沒有任何安全裝備的情況下爬上去的，被問到為什麼爬上起重機，男孩獲救後表示，他上去是因為「想欣賞風景」。

נער חרדי בן 15 טיפס על עגורן בגובה 36 קומות בכניסה לירושלים. במבצע מורכב, צוות כבאות והצלה חילץ אותו עכשיו. זה אותו הבניין שממנו צעיר קפץ אל מותו בהפגנת החרדים נגד הגיוס.

חייבים לשים סוף למעשה הקונדס המסוכן הזה שהפך לרווח בקרב בני ישיבות pic.twitter.com/1h6xEgHOll — Inbar Twizer ענבר טויזר （@inbartvizer） November 24, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法