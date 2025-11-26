為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    怎麼上去的？以色列男孩坐36層樓高起重機吊鉤 驚險救援影片曝

    2025/11/26 11:07 即時新聞／綜合報導
    1名15歲男孩不明原因出現在300公尺高的起重機吊鉤上，他在毫無防護設施下在36層樓的高空中待近9小時。（美聯社）

    以色列耶路撒冷日前驚傳一起離奇事件，1名15歲男孩不明原因出現在300公尺高的起重機吊鉤上，他在毫無防護設施下於36層樓的高空中待近9小時，救援人員相當艱難地將他給救下，路人拍下驚險的救援畫面。

    綜合外媒報導，當地時間24日以色列耶路撒冷民眾驚見1棟建造中的36層大樓起重機吊鉤上有1名男孩，他赤腳、毫無防護設施的情況下坐在吊鉤頂端的狹窄結構上，疑似前一天深夜就自己攀爬上去，民眾見狀後趕緊通報消防單位。

    隊長直呼「救援工作非常複雜，因為建築物的高度很高，而且起重機的角度也使得救援人員難以接近」，最後救援人員爬上起重機，然後利用滑輪到達男孩身邊，隨後將他安全地放到地面上，除了輕微擦傷和脫水，男孩身體狀況良好。

    目前尚不清楚他是如何在沒有任何安全裝備的情況下爬上去的，被問到為什麼爬上起重機，男孩獲救後表示，他上去是因為「想欣賞風景」。

