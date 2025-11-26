感恩節變調！川普赦免火雞成「政治批鬥」 罵州長「肥胖懶鬼」

美國總統川普25日在白宮玫瑰園舉行感恩節火雞赦免儀式，看著主角火雞「Gobble」。（路透）

美國白宮一年一度的感恩節赦免火雞儀式，本應是充滿節日氣氛的溫馨時刻，但總統川普25日將這項傳統變成了個人的「政治批鬥大會」。他在儀式上不僅未展現團結，反而對民主黨對手火力全開，甚至公開羞辱伊利諾州州長是「肥胖的懶鬼（fat slob）」，並開玩笑稱他絕不會赦免前眾院議長裴洛西。

據《法新社》報導，自林肯總統時代以來，白宮便有赦免火雞的非官方傳統，直至1963年甘迺迪總統時期正式定型。今年來自北卡羅來納州的兩隻主角火雞「Waddle」與「Gobble」本應是跨黨派歡慶的焦點，但川普迅速將話題轉向政治攻擊，打破了這項活動象徵的和諧氣氛。

川普首先將砲口對準芝加哥的治安問題，聲稱只要伊利諾州民主黨籍州長普里茨克（JB Pritzker）肯讓他派遣聯邦軍隊介入，他就能解決當地的犯罪問題。川普還語出驚人地辱罵普里茨克：「那個肥胖的懶鬼。」將原本輕鬆的節日場合轉為充滿敵意的政治戰場。

地獄梗連發 質疑拜登簽名造假

這場政治秀並未就此打住。川普看著眼前的火雞，竟脫口而出表示他曾考慮將這兩隻火雞取名為參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。但他隨即自我否定這個想法，語帶諷刺地大玩地獄梗：「我意識到這樣我就不能赦免牠們了，因為我永遠不會赦免那兩個人。」

此外，川普還對前任總統拜登發起攻擊，拋出新的陰謀論。他聲稱美國官員進行了「非常嚴格的調查」，發現拜登去年簽署的火雞赦免令並非親筆簽署，而是使用「自動簽名機（autopen）」，因此宣稱去年的赦免程序「無效」，試圖在節日儀式上抹煞前任的合法性。

在攻擊對手之餘，川普也列舉了一連串經濟數據為自己造勢。他宣稱自3月以來「雞蛋價格下跌了86%」，並承諾汽油價格很快會降至每加侖2美元左右，同時誇耀自己推動了史上最大規模的減稅。

不過，《法新社》立即進行事實查核指出，雖然蛋價確實從高點回落，但整體食品雜貨成本仍在上升；全美平均油價目前約為3.10美元，略高於去年同期。儘管現場充滿政治煙硝味，主角火雞「Gobble」仍表現得相當鎮定，另一隻火雞「Waddle」則因不明原因缺席。

