赴日航班縮減至明年3月！春節沒中國人來 日網大讚：提升觀光品質

《彭博》爆料，知情人士透露，中國政府已指示國內航空公司削減飛往日本的航班數量，至少持續到2026年3月，消息一出立刻引發日本網友熱烈討論，稱航班縮減期限包含2026年2月17日開始的農曆春節連假，日本將能享受到觀光地人潮擁擠得以緩解的好處。

根據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府已指示國內航空公司削減飛往日本的航班數量，期限至少持續至2026年3月，12月中國飛往日本的航班已較10月減少超過20%，包括上海、廣州、南京飛往名古屋、福岡、札幌等熱門航線均已遭砍。

減班期限設定在明年3月，意味著這波旅遊寒冬將直接衝擊中國遊客海外消費高峰的農曆新年假期。

消息一出立刻引發日本網友熱烈討論，光是日本YAHOO這篇《彭博》報導就吸引季近3500則留言，大多數網友都讚中國觀光客的減少，有助於提升觀光地的服務品質，也可以借此機會改善旅遊產業結構並降低對單一國家的依賴。

網友表示，由於春節期間（2026年2月17日-3月3日）面臨航班減少，日本將能享受到觀光地人潮擁擠得以緩解的好處，往年春節期間的日本，以中國為主的外國觀光客都會塞爆東京、大阪、京都、北海道、沖繩等地，導致住宿設施難以預訂，交通壅塞、人潮擁擠、噪音、和不遵守規矩等問題日益嚴重。

日本的觀光產業能夠將減少的中國觀光客預訂量，轉向接納來自中國以外的外國觀光客和日本國內觀光客的預訂，航班減少對日本觀光產業並不會造成太大的衝擊。

也有網友直言，春節期間若也成為限制的對象，那麼原本為了避開春節而沒來的其他國家觀光客，或許會開始考慮前來旅遊；過去，許多觀光客抱怨「明明在日本卻只聽到中文」，對此感到厭煩而歸國。因此，這次的變化也是一個改變他們（對日本旅遊）印象的好機會。

