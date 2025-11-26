大阪摩天輪遭雷擊後瞬間停擺 20乘客9小時後獲救

位於大阪萬博公園附近的摩天輪「Osaka Wheel」，昨日意外停擺，摩天輪乘客歷經9小時疏散完畢，沒有人受傷。（法新社）

位於日本大阪府吹田市的摩天輪「Osaka Wheel」，堪稱是日本最高的摩天輪，不過25日下午5點40分左右，摩天輪卻突然停擺，疑似是遭遇雷擊，26日凌晨2點40分，受困的20名乘客全數被救出，所幸並未造成傷亡。

綜合日媒報導，「Osaka Wheel」位於吹田市的複合商業設施「LaLaPort EXPOCITY」之中，鄰近萬博紀念公園，摩天輪最高處的高度達到123公尺。營運公司表示，摩天輪在25日下午5點40分緊急停止，在摩天輪的72個車廂，其中9個車廂有多名乘客被困。在事件發生當下，工作人員以手動方式逐一將車廂降到地面進行疏散。

消防人員後續接獲通報後，於25日晚間9點趕抵現場，當時仍有12人受困，消防隊使用雲梯車進行救援。直到26日凌晨2點40分左右，受困旅客全數獲救。

營運公司表示，摩天輪之所以停擺，疑似是受到落雷影響，使得摩天輪系統異常而停止運轉，目前正在調查詳細原因。

