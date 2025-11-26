為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列接收1具遺體 將調查是否屬於剩餘3名人質之一

    2025/11/26 10:17 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列25日表示，已收到1具巴勒斯坦武裝分子移交的遺體。圖為運送遺體的國際紅十字會。（美聯社）

    以色列25日表示，已收到1具巴勒斯坦武裝分子移交的遺體。圖為運送遺體的國際紅十字會。（美聯社）

    以色列25日表示，已收到1具巴勒斯坦武裝分子移交的遺體，法醫專家正在鑑定該遺體是否屬於加薩剩餘的3名人質之一。

    根據《美聯社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）稱，本週早些時候在加薩努塞拉特（Nuseirat）難民營發現該遺體。此次移交是自去年10月開始的加薩停火協議的最新進展。雖然以色列和巴勒斯坦武裝分子都曾指責對方違反停火協議，但協議至今仍得以維持。

    加薩停火協議要求哈瑪斯釋放所有人質，哈瑪斯迄今已歸還25具人質遺體，剩餘人質遺體包括2名以色列人和1名泰國人。作為交換，以色列已向加薩移交330具巴勒斯坦人遺體，其中大部分身分不明。

    對於哈瑪斯歸還的速度，以色列抱持不滿。以色列指責哈瑪斯拖延時間，並威脅若不歸還所有遺體，將恢復軍事行動或停止人道主義援助。

    哈瑪斯則聲稱，由於部分人質遺體被以色列長達2年的軍事行動造成的廢墟掩埋，因此無法找到所有遺體。

