紐西蘭「行李箱藏童屍」狠母判無期！果汁摻藥毒殺2子女

紐西蘭「行李箱藏屍案」被告、韓裔女子李河景（Hakyung Lee）26日在奧克蘭高等法院聆聽判決時全程低頭。她因毒殺兩名子女並藏屍行李箱長達4年，遭判處終身監禁。（法新社）

震驚全球的紐西蘭「行李箱藏童屍案」26日宣判。一名韓裔母親涉嫌殺害兩名親生子女，並將屍體塞入行李箱棄置於出租倉庫長達4年，直到無辜民眾在拍賣會上買下行李箱才讓全案曝光。紐西蘭高等法院法官痛批被告對「極度脆弱」的兒童下毒手，判處她終身監禁，且至少17年不得假釋。

據《法新社》報導，45歲的紐西蘭籍韓裔女子李河景（Hakyung Lee，音譯）稍早被判謀殺罪名成立。高等法院法官范寧（Geoffrey Venning）在宣判時指出，李女殺害的對象是依賴她的親生骨肉，手段冷血。當法官宣讀判決時，李河景坐在被告席上幾乎沒有流露任何情緒，只是全程低頭，眼睛死盯著地板。

這起駭人聽聞的命案發生在2018年。案情顯示，李河景將過量的處方藥物混入果汁中，餵食當時年僅6歲的兒子趙民宇（Minu Jo，音譯）與8歲的女兒趙允娜（Yuna Jo，音譯），導致兩名幼童中毒身亡。

李河景的辯護律師在審理期間曾主張，被告因丈夫死於癌症而陷入極度悲痛與憂鬱。李河景聲稱，她原本計畫與孩子們一同尋短，才會在果汁中下藥，但因為自己算錯了藥物劑量，導致孩子死亡而自己倖存。

在確認孩子斷氣後，李河景將屍體層層包裹在塑膠袋中，塞進兩個行李箱，並將其存放在紐西蘭最大城市奧克蘭郊區的一個出租倉庫內。隨後她便離開紐西蘭，潛逃回出生地南韓，隱姓埋名生活。

拍賣會買到「屍體行李箱」 全案曝光

這兩具童屍就在陰暗的倉庫中靜靜躺了4年，直到2022年才重見天日。當時，奧克蘭一個不知情的家庭在網上標下一個無人認領的廢棄儲物櫃，興高采烈地將戰利品運回家。豈料當他們撬開其中兩個行李箱時，赫然發現裡面裝著人類遺骸，嚇得立刻報警。

警方隨後透過DNA與鑑識技術確認死者身分，並追查出兇手竟是生母。紐西蘭警方與國際刑警組織合作，在南韓蔚山將李河景逮捕並引渡回紐西蘭受審。26日的量刑聽證會上也揭露，這起悲劇對李河景的親屬造成了難以抹滅的情感創傷。

