錄音檔外洩！ 美特使教普廷「灌迷湯」：誇川普是和平使者就能成交

錄音檔顯示，美國總統川普的特使威特科夫（右）曾私下指導俄羅斯官員如何討好川普。圖為威特科夫今年4月在聖彼得堡與普廷特使德米特里耶夫（左）交談。（美聯社檔案照）

美國政壇爆出驚人外交內幕。據《彭博》報導，一份外洩的錄音檔顯示，美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）曾在10月中旬私下「指導」克里姆林宮高層，教導俄羅斯總統普廷該如何向川普「推銷」烏克蘭和平協議。魏科夫甚至建議俄方，應針對加薩停火一事大力奉承川普，稱讚他是「和平之人」。

《彭博》審閱了一份魏科夫與普廷外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）之間的通話錄音紀錄。魏科夫在電話中竟然表示，他相信自2022年發動全面入侵的俄羅斯「一直都想要達成和平協議」，並向烏沙科夫強調，他個人對普廷總統懷有「最深切的敬意（deepest respect）」。

這通電話發生在10月中旬，被視為後來川普背書的「28點和平計畫」之起源。該計畫當時因要求烏克蘭做出重大領土讓步並承諾不加入北約（NATO），被廣泛視為嚴重偏袒莫斯科。

傳授「灌迷湯」戰術 促成川普普廷通話

錄音顯示，魏科夫具體建議烏沙科夫，普廷在即將與川普進行的通話中，應該針對近期達成的加薩停火協議對川普進行「讚美」。魏科夫教導俄方說詞：「你（普廷）要說尊重他（川普）是一位『和平之人』（man of peace），並表示你真的很高興看到停火發生。」他還向俄方保證，若照此策略，川普會給予他很大的空間來達成交易。

事實發展似乎驗證了這套戰術。川普與普廷於10月16日通話，川普事後形容通話「非常有成效」。隔天，就在川普於白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基的前一日，川普便公開質疑澤倫斯基提出的「戰斧飛彈」援助請求。

針對特使被質疑立場「太過親俄」，川普26日回應媒體時表示，他沒聽過這段錄音，但認為這只是「非常標準的談判形式」。川普並未正面回應特使的立場問題，反而將焦點轉向戰爭的人力成本。他直言：「看吧，這場戰爭可能會持續數年，而俄羅斯有更多的人口、更多的士兵。所以如果烏克蘭能達成協議，那是好事。」

不過，局勢似乎已發生變化。華府早先那份偏袒俄羅斯的「28點計畫」目前已被撤換，取而代之的是一份更照顧烏克蘭利益的新版本。魏科夫近期將前往莫斯科與普廷討論新方案，川普透露雙方目前僅剩「少數幾個分歧點」。

