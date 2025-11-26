日美女大臣禮服挨酸「秀優越感」小野田紀美直球回應超嗆

10月21日，日本經濟安保大臣小野田紀美身穿一襲銀色禮服參加任命儀式。（彭博）

日本首相高市早苗的新內閣10月正式上任，其中身材高挑的經濟安保大臣小野田紀美，因在皇居任命儀式上穿著一身銀色禮服亮相，意外成為社群焦點。面對酸民批評，她選擇直球對決，強調禮服本身毫無問題，呼籲外界不要將對她的仇恨投射到服裝上。

一名日本網友23日在X貼出小野田紀美身著銀色正裝出席儀式的照片，酸稱「高市早苗的跟班，原來展現優越感的服裝是這種啊」小野田24日轉發貼文正面迎擊，表示貼文和留言多在批評她的穿著，若真有什麼問題，那也只是自己穿搭技巧欠佳，禮服本身毫無瑕疵。

小野田紀美解釋，這套禮裝是日本正式服飾品牌「東京ソワール」的服裝，同時也是日本少數能製作符合宮中服裝規範的品牌之一，況且能符合宮中服裝規範的禮服非常稀少，因此若去看看過去的組閣照片，就會發現除自己之外，也有許多人選擇這個品牌甚至相同顏色的禮服。

身高170公分的小野田紀美坦言，許多禮服對她而言偏短，店家特地挑出較長、且符合宮中規定的款式讓她選用。她批評，有些人一無所知只因討厭她，就連帶貶低日本正式服飾品牌與其作品，不僅對品牌方不敬，更對歷來穿著此禮服的人士及未來穿著者構成冒犯，此舉無異於妨害營業。

她最後再次強調：「禮服本身毫無過失，請勿將對小野田的仇恨牽連至禮服之上。」貼文發布後湧入大批支持者力挺：「超級帥氣的！」、「『因為憎恨僧人，連他的袈裟都恨』這句諺語出自室町時代末期，儘管過了五百多年，人心還是一點都沒變。」、「其他方面都無可挑剔，所以他們才會對她的穿著指指點點。高市政府的支持率如此之高，以至於左派都摸不著頭腦了。趕緊舉行選舉吧！」

也有人發現原Po帳號已刪除，直言：「咦，帳號刪掉了嗎？真俗氣」、「像這樣立刻刪除帳號的人真的很沒品」、「你那些惡劣的言論已經引起了部長的直接回應，對吧？太好了。我不認為情況如此，但如果這給你帶來了不便，你總不會說『我連表達意見都做不到！這是壓制言論自由！』吧？」

