    國際

    割讓換和平？葉耀元：唯一可能條件是美或北約駐軍烏國

    2025/11/26 10:48
    烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

    美國與烏克蘭23日在日內瓦的和平計畫協商出現正面進展，原先的28點計畫經商議後，已大幅調整為19點，而且內容更符合基輔當局立場。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，他看到報導提及，烏克蘭總統澤倫斯基促西方簽署駐軍備忘錄，他坦言「唯一能讓烏克蘭接受割讓烏東換取和平的條件，就是北約或美國願意在烏克蘭駐軍」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導「澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄」，內容提及「俄烏和平方案出現進展之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，願意與美國總統川普見面討論和談細節，並強調歐洲國家應在相關決策中扮演要角。他同時呼籲有意在戰後派遣部隊駐烏的西方國家，儘速簽署合作備忘錄」。

    葉耀元指出，「關鍵詞終於出現：駐軍備忘錄」。唯一一個可以讓烏克蘭接受割讓烏東來換取和平的條件，就是北約或美國駐軍烏克蘭。俄羅斯總統普廷如果覺得他有足夠的能力控制國內，就有可能會接受這個條件，因為他在盤算的是如何在下台階之後再跟美國斡旋取得西方慢慢不介入烏克蘭的可能性。

    葉耀元認為，「不過現階段除非領導者愚蠢至極，否則普廷能施展的力量並不多，除非普廷願意跟美國合作一起跟中國對抗」。

    澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄

