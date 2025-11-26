早有規劃！ 美俄官員通話曝光 稱為達成和平烏克蘭或需割讓領土

美國特使魏科夫上個月告訴俄羅斯高級外交政策顧問烏沙科夫，要實現烏克蘭和平，俄羅斯需要控制頓內茨克。圖為魏科夫。（路透）

《彭博》獲得的1段通話錄音顯示，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）上個月告訴克里姆林宮高級外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov），要實現烏克蘭和平，俄羅斯需要控制頓內茨克，並可能進行單獨的領土交換。

根據《衛報》（The Guardian）報導，魏科夫10月14日在與烏沙科夫的通話中表示，他認為土地讓步是必要的，同時建議烏沙科夫祝賀美國總統川普，並以更樂觀的態度展開討論。

通話記錄顯示，魏科夫在5分鐘的通話中說「我告訴你，我知道達成和平協議需要頓內茨克，或許還要在某個地方進行領土交換。我的意思是與其這樣說，不如讓我們以更樂觀的態度來談談，因為我認為我們最終會達成協議。」

魏科夫指出，俄羅斯可和美國參考協議制定1個聯合和平框架。他稱「我們制定了1個20點和平計畫，我想也許我們可以和你們也這樣做。」

《衛報》聲稱，此錄音展現了魏科夫的談判策略，似乎也揭示美國11月初提出的備受爭議的28點烏俄和平方案的由來。該方案要求烏克蘭將整個頓內茨克割讓給俄羅斯，包括目前由烏克蘭控制的地區。

魏科夫還就俄羅斯總統普廷應如何與美國總統川普討論烏克蘭問題提供策略性指導，包括建議在烏克蘭總統澤倫斯基當週晚些時候訪問白宮之前安排一次普廷與川普的電話會談。

值得注意的是，此通電話發生之際，川普對俄羅斯的立場似乎正在強硬起來。就在與魏科夫和烏沙科夫通話的同日，川普對普廷不願結束戰爭表示不滿。川普說「我不知道他（普廷）為什麼還要繼續這場戰爭。他只是不想結束這場戰爭。我認為這讓他看起來非常糟糕。」

