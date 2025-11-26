為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普提「和平計畫」進度 已分別派人與烏、俄領袖會談

    2025/11/26 08:50 即時新聞／綜合報導
    川普指出，目前和平計畫僅剩少數幾項分歧點，他也派遣特使魏科夫前往莫斯科，與俄羅斯總統普廷會談。（路透）

    川普指出，目前和平計畫僅剩少數幾項分歧點，他也派遣特使魏科夫前往莫斯科，與俄羅斯總統普廷會談。（路透）

    美國先前提出「28點和平計畫」，被外界視為偏向俄羅斯，經過美國與烏克蘭高層進行協商後，內容有大幅修改。川普25日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，目前和平計畫僅剩少數幾項分歧點，他也派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會談。

    川普提到，過去一週川普政府團隊在結束烏俄戰爭方面取得巨大進展，這份由美國起草的「28點和平計畫」已在雙方的額外意見基礎上進行了調整，目前只剩下少數幾項分歧。川普指出，而為了促成和平計畫，他已派遣魏科夫前往俄羅斯與普廷會面，與此同時派遣陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與烏克蘭代表會談。

    川普表示，他將與副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）一起聽取有關和平計畫進展的簡報。

    川普強調，他期待能在不久的未來與澤倫斯基、普廷會面，但會面的前提是結束戰爭的協議已經「完全確定」，或是進入最後階段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播