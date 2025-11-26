川普提「和平計畫」進度 已分別派人與烏、俄領袖會談

川普指出，目前和平計畫僅剩少數幾項分歧點，他也派遣特使魏科夫前往莫斯科，與俄羅斯總統普廷會談。（路透）

美國先前提出「28點和平計畫」，被外界視為偏向俄羅斯，經過美國與烏克蘭高層進行協商後，內容有大幅修改。川普25日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，目前和平計畫僅剩少數幾項分歧點，他也派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會談。

川普提到，過去一週川普政府團隊在結束烏俄戰爭方面取得巨大進展，這份由美國起草的「28點和平計畫」已在雙方的額外意見基礎上進行了調整，目前只剩下少數幾項分歧。川普指出，而為了促成和平計畫，他已派遣魏科夫前往俄羅斯與普廷會面，與此同時派遣陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與烏克蘭代表會談。

川普表示，他將與副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）一起聽取有關和平計畫進展的簡報。

川普強調，他期待能在不久的未來與澤倫斯基、普廷會面，但會面的前提是結束戰爭的協議已經「完全確定」，或是進入最後階段。

