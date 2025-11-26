為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    巴西前總統波索納洛策劃政變 法院判27年徒刑

    2025/11/26 07:36 即時新聞／綜合報導
    巴西最高法院25日下令前總統波索納洛開始服刑，刑期為27年又3個月。（法新社資料照）

    根據法庭文件，巴西最高法院25日下令前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）開始服刑，刑期為27年又3個月，罪名是策劃2022年政變。

    路透報導，巴西大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）下令將波索納洛關押在巴西聯邦警察總部，位於首都巴西利亞。波索納洛此前被指控以烙鐵破壞電子腳鐐，自本月22日開始，均被拘留在聯邦警察總部。

    莫瑞斯是4人組成的最高法院小組成員，莫瑞斯的決定仍待該小組集體批准。波索納洛因在輸給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的2022年總統大選後策劃政變，9月遭判刑27年3個月。

    巴西最高法院25日正式結束波索納洛策劃政變的案件，裁定所有上訴已經用盡，罪名成立判決確定生效。本月稍早，最高法院駁回了他的上訴。

    波索納洛的律師26日將參加羈押審訊。其中1位律師維拉迪（Celso Vilardi）向地方媒體「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）表示，最高法院提前結案，應給予更多上訴時間。

    22日被拘留前，波索納洛因涉嫌請求美國總統川普（Donald Trump）干預訴訟案，在巴西利亞的家中遭軟禁超過100天；23日羈押審訊中，波索納洛否認有逃亡意圖，稱自己接受不同醫師開立的抗癲癇藥物、產生幻覺，才會破壞電子腳鐐。

