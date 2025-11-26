吉爾吉斯逮捕中國籍金礦公司執行長 恐推升反中浪潮

吉爾吉斯積極參與中國的「一帶一路」倡議，使中國成為吉國主要債權人與最大貿易夥伴，但也催生出強烈反中情緒。圖為吉國總統扎帕羅夫（左）與中國國家主席習近平（右）。（歐新社檔案照）

吉爾吉斯國家安全機構25日表示，已逮捕1家被控造成「大規模」環境破壞的金礦公司中國籍執行長。本案正值外界對北京在這個中亞國家的影響力日益關注之際，恐將進一步推升吉國的反中浪潮。

法新社報導，中國近年來向吉爾吉斯投入數億美元，資助大型基礎建設工程、擴大其採礦業務，以確保取得關鍵礦產。

儘管中吉兩國都聲稱這項合作對雙方都有利，但部分當地居民抱怨，中國勞工與企業大量湧入推升物價，並造成環境污染。

吉爾吉斯國安機關在1份聲明中表示，遭逮捕的Kemin Resource Group執行長負責管理的礦場，被控破壞數以千計平方公尺土地，並向當局提供不實資訊。聲明指出：「該礦場的活動……造成特別大規模的破壞。」

今年稍早，據吉國媒體報導，當地居民抱怨該礦區的探勘作業污染水源、威脅觀光業，並可能加速冰川融化。北京方面尚未做出回應。

不到兩週前，吉國北部1處工地才爆發中國與吉爾吉斯勞工衝突事件，社群媒體的反中情緒因此升溫。

中亞5國天然資源豐富，自1991年脫離蘇聯獨立以來，便吸引中國、歐盟和美國等主要強權的關注。而在5國之中，中國在吉爾吉斯面臨的反彈最為激烈，具體表現在多起反中示威、當地居民與中國勞工之間的暴力衝突、民族主義者突襲以揪出並驅逐「非法」中國移民，以及1項價值數億美元投資案的取消。

值得注意的是，反彈聲浪與中國迅速成為吉爾吉斯最重要經濟夥伴的趨勢並行發生。多年來，吉國積極參與中國的「一帶一路」倡議，中國已成為吉國的主要債權人、最大投資來源與最大貿易夥伴。2023年，雙方更將關係提升至「全面戰略夥伴關係」，雙邊合作涵蓋採礦、農業、能源、運輸、建設、貿易等多個領域，中國幾乎主導吉爾吉斯的經濟發展。

儘管大多數中國人對吉爾吉斯感到陌生，但由於中國投資和影響力不斷遞增，有關中國的議題在吉爾吉斯卻是家喻戶曉。2019年，一場針對吉爾吉斯前高層官員的訴訟，進一步揭露中國如何利用自身影響力取得當地重要電廠計畫，在吉國引發震撼。

2021年，吉國政府曾考慮將一些利潤豐厚的礦業資產的控制權移交給中國，做為償還債務的形式之一，但由於擔心民眾抗議而放棄。

