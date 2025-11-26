羅馬尼亞將部署美國反無人機系統 反制俄羅斯侵擾領空

羅馬尼亞即將部署美國提供的新式反無人機系統「梅洛普斯」（Merops），以反制俄羅斯無人機侵擾領空。（路透檔案照）

在疑似俄羅斯無人機入侵領空後，羅馬尼亞國防部長莫斯特亞努（Ionut Mosteanu）25日表示，羅國即將部署美國提供的反無人機系統，以因應俄國日益頻繁的領空侵擾。

莫斯特亞努表示，隨著莫斯科更積極測試北大西洋公約組織（NATO）東翼的防禦能力，新的反無人機系統「梅洛普斯」（Merops）已接近部署階段。與莫斯特亞努一同受訪的美國駐歐洲與非洲陸軍司令唐納休（Christopher Donahue）也說，該系統幾乎已準備就緒。

梅洛普斯系統可利用人工智慧鎖定來襲的無人機，其效能已通過烏克蘭戰場的考驗。唐納休在黑海沿岸的柯格尼查努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地對媒體表示，梅洛普斯系統已完成測試，目前進入部署的最後階段。

面對俄羅斯加劇挑釁，尤其是在與烏克蘭接壤的羅馬尼亞與波蘭，歐洲各國領袖正尋求展現一致立場。無人機入侵次數激增，也使北約東翼的脆弱性更加凸顯。

羅馬尼亞之所以高度關切，部分原因在於美國近日決定縮減駐歐美軍兵力，對該國造成顯著影響。

莫斯特亞努原本計畫與美軍共度感恩節，但因處理1架疑似俄羅斯無人機墜毀事件而取消。

隸屬北約部隊的羅馬尼亞和德國戰鬥機，25日在羅馬尼亞與烏克蘭邊界附近緊急升空，針對歷來最深入羅馬尼亞領空的無人機侵犯事件作出回應。北約飛行員一度接近，準備擊落這架多次進入北約成員國領空的無人機，但考量可能對地面造成損害，最後並未開火。羅馬尼亞境內後來發現沒有填裝炸藥的無人機殘骸。

在觀看「歐洲颱風戰機」（Eurofighter Typhoon）執行任務、追蹤俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後的領空侵擾並返航後，莫斯特亞努表示，羅馬尼亞正與波蘭共同完成新反無人機系統部署的最後階段。

本月稍早，因俄羅斯1架無人機在烏克蘭港口城市伊斯梅爾（Izmail），擊中1艘載有液化石油氣的土耳其油輪，可能引發爆炸危險，羅馬尼亞被迫疏散靠近烏克蘭邊境的兩個村莊數百名居民。

柯格尼查努基地預計在未來數年內成為北約最大基地之一，駐有約800名美軍部隊，以及提供黑海區域空中安全的軍機與裝備。基地擴建的第一階段，包括闢建新跑道，預計2027年完工。

