    首頁 > 國際

    川普、習近平明年可能會晤4次 美財長貝森特：美國對台政策不變

    2025/11/26 00:49 國際新聞中心／綜合報導
    美國財政部長貝森特說，美國總統川普明年與中國國家主席習近平可能將舉行多達4次會晤，但美國對台政策並未改變。（美聯社）

    中國國家主席習近平致電美國總統川普，邀請他明年4月訪問中國，並爭取美方認同北京對台灣議題的立場。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，隨著美中雙方尋求維持貿易戰休兵，川普明年與習近平可能將舉行多達4次會晤，但美國對台政策「並未改變」（is unchanged）。

    彭博報導，貝森特25日接受財經媒體CNBC訪問時說，美中雙方永遠都會是競爭對手，「但我們能否在一些事務上合作？答案是肯定的。」

    貝森特說，除了明年4月預期前往北京進行國是訪問外，川普還可能在2026年11月到中國深圳，參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

    川普也預計明年兩度在美國接待習近平，包括在習在華府的正式國是訪問，以及在川普位於佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）的度假村，舉行「20國集團」（G20）峰會。

    貝森特說，如果川、習兩人明年有4次會晤機會，「我認為能為雙邊關係帶來高度穩定，而穩定對美國人民及全球經濟都有益。」

    貝森特已在多輪談判中扮演維持美中貿易關係緩和的關鍵角色，談判地點遍及全球多座城市，包括日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里與吉隆坡。

    貝森特的前述評論緊接著川普與習近平通話之後發布，這是兩人10月底在南韓釜山會談後首次通話。貝森特說，這通電話是由中方主動提出，中國外交部則稱是美方先提出要求。

    貝森特指出，中國在增加採購美國大豆方面，「完全按照時程」進行，未來3年半將至少採購8750萬噸。中國此前因貿易關係緊張升高，而停止採購美國大豆，使這項商品成為上一輪談判前的主要爭議點。

    貝森特說，美國對台立場「並未改變」，川普與習近平也同意合作終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

