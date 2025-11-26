習近平主動致電川普提台灣 專家點出「很焦慮」：擔心議題國際化

中國國家主席習近平（右）主動致電美國總統川普（左），被解讀為企圖透過美方向日方施壓，顯示北京當局對台灣議題可能進一步國際化而感到焦慮。（路透檔案照）

日中關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢而緊張對立，中國國家主席習近平24日致電美國總統川普，聲稱向美方表達對台灣議題的嚴肅立場，被解讀為企圖透過美方向日方施壓。專家認為，從中方的敘事與時機來看，顯示北京當局對於台灣議題可能因為高市的發言而進一步國際化，感到極為焦慮。

中國外交部聲稱，習近平告訴川普，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

專家指出，習近平與川普通電話的目的之一，是希望推動華府接受北京的敘事框架，高市早苗近日的「台灣有事」言論是不必要的挑釁。華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻說，這通電話顯示北京試圖敦促華府「管束日本」，而非要求美方對台灣議題採取正式立場。

美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）轄下「亞洲社會政策研究所」（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）指出，中方顯然認為有必要直接向川普傳達強烈訊息，希望川普對日本施壓，要求高市撤回其台灣言論或道歉，習近平也藉此向內部展示，不會在中國的台灣政策受到挑戰時毫無作為。

然而，川普如何接收這項訊息並不清楚。川普在「真實社群」平台的發文中並未提及台灣，顯示他可能認為此議題格外敏感，或根本不感興趣。

華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）說，這是中國主動要求的通話，而且習近平選擇以「二戰秩序」為切入點談台灣，是很明顯的戰略訊號，即習近平企圖在中日爭端尚未讓台灣議題進一步國際化之前，讓華府接受其偏好的歷史與法律詮釋框架。

他指出，中國擔心會有更多國家跟隨東京的說法，認為台灣遭封鎖或攻擊會影響自身安全，「這種敘事與時機，看起來與其說是自信，不如說是焦慮。」

