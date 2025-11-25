為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美就業憂慮加劇消費者信心降至4月新低 聯準會12月降息機率大增

    2025/11/25 23:48 編譯魏國金／台北報導
    聯準會下月降息機率大增。（路透）

    聯準會下月降息機率大增。（路透）

    美財經媒體CNBC報導，美國經濟諮商局（The Conference Board）25日公佈數據顯示，消費者對當前經濟狀況和未來前景感到悲觀，對能否找到工作的擔憂日益加劇。

    該單位11月消費者信心指數暴跌至88.7，較上月下降6.8點，創4月以來最低水準。道瓊此前預期該指數為93.2。

    此外，反映對未來6個月展望的預期指數（expectations index）也重挫8.6點至63.2，而現狀指數則下滑至126.9，下滑4.3點。

    該單位首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，「消費者對未來6個月的商業環境明顯更加悲觀。對2026年年中勞動力市場狀況的預期依然十分負面，而對家庭收入增長的預期，在經歷了6個月的強勁正面數據後也大幅下降」。

    報告中衡量就業預期的一項關鍵指標顯示情況惡化。

    認為工作「充足」（plentiful）的勞工比例下滑至6%，低於10月份的28.6%，這反映了目前「不招人也不解僱」的就業情勢，其他數據也印證了這一點。另一個關於工作是否「難以獲得」（hard to get）的問題也小幅下降至17.9%，降幅為0.4個百分點。

    就在同一天，薪資處理公司ADP發布報告稱，過去4週民營企業平均每週裁員1.35萬人，明顯高於1週前公佈的每週流失2500個工作。

    相關數據正逢幾位聯準會決策官員公開表示，有必要進一步降息的必要。交易員普遍認為，聯準會在12月再次下調關鍵借貸利率的可能性很高，下調幅度將達到0.25個百分點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播