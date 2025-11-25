美就業憂慮加劇消費者信心降至4月新低 聯準會12月降息機率大增

聯準會下月降息機率大增。（路透）

美財經媒體CNBC報導，美國經濟諮商局（The Conference Board）25日公佈數據顯示，消費者對當前經濟狀況和未來前景感到悲觀，對能否找到工作的擔憂日益加劇。

該單位11月消費者信心指數暴跌至88.7，較上月下降6.8點，創4月以來最低水準。道瓊此前預期該指數為93.2。

此外，反映對未來6個月展望的預期指數（expectations index）也重挫8.6點至63.2，而現狀指數則下滑至126.9，下滑4.3點。

該單位首席經濟學家彼得森（Dana Peterson）指出，「消費者對未來6個月的商業環境明顯更加悲觀。對2026年年中勞動力市場狀況的預期依然十分負面，而對家庭收入增長的預期，在經歷了6個月的強勁正面數據後也大幅下降」。

報告中衡量就業預期的一項關鍵指標顯示情況惡化。

認為工作「充足」（plentiful）的勞工比例下滑至6%，低於10月份的28.6%，這反映了目前「不招人也不解僱」的就業情勢，其他數據也印證了這一點。另一個關於工作是否「難以獲得」（hard to get）的問題也小幅下降至17.9%，降幅為0.4個百分點。

就在同一天，薪資處理公司ADP發布報告稱，過去4週民營企業平均每週裁員1.35萬人，明顯高於1週前公佈的每週流失2500個工作。

相關數據正逢幾位聯準會決策官員公開表示，有必要進一步降息的必要。交易員普遍認為，聯準會在12月再次下調關鍵借貸利率的可能性很高，下調幅度將達到0.25個百分點。

