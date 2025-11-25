日本地方掀「去中國化潮」 加深與台灣合作

台灣與日本青森長年維持良好且密切的關係。圖為日本「青森睡魔祭」燈籠，今年在台南市開基玉皇宮展出。 （資料照，記者洪瑞琴攝）

中國不滿日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，對日本採取多項經濟報復措施，而日本地方也體會到依賴中國的風險，開始出現「去中國化」的作為。日媒報導，青森市長西秀記在日本的例行記者會中表示，「台灣要比中國更具可能性」。

受到中國對日發布旅遊警示，很多中國旅客取消訪日，日本河北新報報導，西秀記在21日的記者會中表示，中國旅客減少雖然帶來負面影響，不過台灣與青森長年維持良好且密切的關係，雙訪有很深厚的情誼。

台灣是青森蘋果最大的出口地，今年的青森睡魔祭有台灣大型的花燈參展，吸引很多台灣旅客前往，青森近年努力發展冬季觀光，也是台灣滑雪客的最愛，西秀記表示，台灣要比中國更具可能性。

對於中國停止日本水產品的進口手續，實質禁運日本水產品，青森陸奧灣也是日本扇貝的主要產地之一，西秀記表示，該市將對業者提供支援，向中國以外的國家出口，表明了「去中國化」的決心。

中國對日本採取報復措施以後，大阪府知事吉村洋文也公開呼籲業者不能過度依賴中國旅客，他表示，中國是高風險國家，旅遊業必須打造「沒有中國也能成立的商業模式」。

近日傳出中國有意加碼報復措施，停止租借熊貓給日本。日本和歌山白濱町的「冒險大世界」的4隻熊貓已在今年5月退還中國，目前日本飼養的熊貓僅剩上野公園的2頭，而且已預定在明年2月返還。白濱町長大江康弘在退還熊貓後，就表明不再向中國租借貓熊，他要思考的是如何尋求台灣的協助。大江是有名的「親台派」，他希望透過與台灣的包機直航，為地方開拓新的觀光商機。算是很早就擺明「去中國化」的地方首長。

